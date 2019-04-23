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"Контрреволюция шагает по Европе"

Марш участников неонацистского Движения сопротивления. Швеция, город Лудвика, 1 мая 2018 года

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Писатель Леонид Млечин о явлениях, которые могут привести к Третьей мировой

Распространение антисемитизма и национализма в разных странах, не исключено, может привести человечество к Третьей мировой. Так, как это случилось в 1939-м. Писатель Леонид Млечин полагает, что антифашистская прививка мировому сообществу перестала действовать. Ведёт программу Елена Рыковцева.

Смотрите эфир в 19.05

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