Пожар в соборе Парижской Богоматери расследуют как случайное возгорание

Во Франции следствие по делу о пожаре, серьёзно повредившем собор Парижской Богоматери, на данный момент не располагает никакими доказательствами того, что пожар стал результатом умышленного поджога. Об этом сообщил во вторник прокурор Парижа Реми Хейц. По его словам, наиболее вероятная причина пожара – случайное возгорание. Дело возбуждено именно с такой формулировкой.

При этом в прокуратуре подчёркивают, что следователи ещё подробно не осматривали собор – они смогут сделать это только после того, как специалисты обследуют конструкцию и исключат риск её обрушения.

Известно, что в соборе велись реставрационные работы. Во вторник полиция уже начала допросы рабочих, которые в них участвовали.

Оценка состояния собора после пожара, который вспыхнул вечером в понедельник и был окончательно потушен утром во вторник, займёт ближайшие двое суток. Специалисты уже нашли ряд мест, которые требуют дополнительного укрепления.

В результате пожара обрушился шпиль собора и большая часть кровли. Сгорела значительная часть деревянного каркаса, который поддерживал кровлю (так называемый "лес", часть которого состояла из балок ещё XIII века, когда строился собор). Специалисты должны проверить и каменную кладку на предмет микротрещин, которые могли возникнуть от воздействия высоких температур и воды.

Башни собора не обрушились, уцелела и большая часть витражей – однако ещё предстоит оценить нанесённый им ущерб. Цел и орган, внутреннее убранство собора и главные реликвии.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил национальный сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери. Пожертвовать средства уже пообещали французские миллиардеры Анри Пино и Бернар Арно. Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию, на которой не только собрали бы средства на восстановление собора, но и обсуждали наилучшие пути реставрации.

Среди пользователей соцсетей стало популярным видео о детальных чертежах и модели здания собора, которые можно найти в игре Assassin's Creed: Unity.

В России с предложением организовать добровольный сбор средств для восстановления храма выступило Министерство культуры. В ведомстве предложили собирать пожертвования непосредственно в российских музеях. Президент России Владимир Путин направил Макрону сочувственную телеграмму и предложил Франции помощь "лучших российских реставраторов".