В Мосгордуму внесён законопроект об ограничении использования реагентов

Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев внёс в Мосгордуму законопроект об ограничении использования в Москве противогололёдных реагентов. В документе предлагается не применять реагенты на территориях учреждений сферы образования и здравоохранения, на детских и спортивных площадках, а также на особо охраняемых природных территориях и в зелёных массивах.

Кроме того, автор законопроекта предлагает, чтобы решения об использовании реагентов на придомовых территориях принимались на общем собрании собственников.

Ранее Тверской суд Москвы отклонил иск столичных муниципальных депутатов к департаменту ЖКХ города, в котором они требовали запретить ведомству использовать химические реагенты для борьбы с гололёдом. В качестве доказательства вреда реагентов и мотивировки их запрета они ссылались на исследование, проведённое учёными. Депутаты предлагали заменить химикаты гранитным щебнем.

Главный пульмонолог Минздрава, руководитель НИИ пульмонологии Александр Чучалин, подтвердил, что помимо болезней лёгких, в том числе онкологических, использование реагентов может влиять на ухудшение зрения, кожные и психологические заболевания. В свою очередь, профессор кафедры инженерной и экологической геологии МГУ Владимир Королёв отметил, что из-за реагентов на дорогах образуется щёлочь, разъедающая кожу и лапы животных, а нагрузка на почву около дорог превышена в сто раз, в результате чего гибнут растения.

Несмотря на это, власти Москвы неоднократно заявляли, что не откажутся от применения реагентов.