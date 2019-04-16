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В Мосгордуму внесён законопроект об ограничении использования реагентов

Реагенты у ствола липы в Москве

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Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев внёс в Мосгордуму законопроект об ограничении использования в Москве противогололёдных реагентов. В документе предлагается не применять реагенты на территориях учреждений сферы образования и здравоохранения, на детских и спортивных площадках, а также на особо охраняемых природных территориях и в зелёных массивах.

Кроме того, автор законопроекта предлагает, чтобы решения об использовании реагентов на придомовых территориях принимались на общем собрании собственников.

Ранее Тверской суд Москвы отклонил иск столичных муниципальных депутатов к департаменту ЖКХ города, в котором они требовали запретить ведомству использовать химические реагенты для борьбы с гололёдом. В качестве доказательства вреда реагентов и мотивировки их запрета они ссылались на исследование, проведённое учёными. Депутаты предлагали заменить химикаты гранитным щебнем.

Главный пульмонолог Минздрава, руководитель НИИ пульмонологии Александр Чучалин, подтвердил, что помимо болезней лёгких, в том числе онкологических, использование реагентов может влиять на ухудшение зрения, кожные и психологические заболевания. В свою очередь, профессор кафедры инженерной и экологической геологии МГУ Владимир Королёв отметил, что из-за реагентов на дорогах образуется щёлочь, разъедающая кожу и лапы животных, а нагрузка на почву около дорог превышена в сто раз, в результате чего гибнут растения.

Несмотря на это, власти Москвы неоднократно заявляли, что не откажутся от применения реагентов.

  • Противогололёдные материалы используются в России для уборки улиц в зимний период и наиболее широко применяются в Москве. В столице в качестве реагентов используются композиции хлористого кальция и натрия, хлоридов натрия и калия, а также солей муравьиной кислоты.
  • Летом 2018 года со ссылкой на сайт госзакупок сообщалось, что власти Москвы выделили на закупку противогололёдных реагентов около 6 миллиардов рублей. Заказчиком поставок выступило ГБУ "Автомобильные дороги".

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