В "Яндексе" раскритиковали технологию из закона о суверенном Рунете

Директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов раскритиковал технологию фильтрации интернет-трафика из закона о суверенном Рунете, назвав её "ухудшающей работу сервисов", сообщает РБК.

Положения законопроекта, принятого Госдумой, предусматривают массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (DPI). По словам Соколова, в середине марта "Яндекс" протестировал предложенную депутатами технологию, и именно из-за неё произошёл сбой в работе сервисов компании – большинство из них попросту обвалились.

Соколов подчеркнул, что при текущих объёмах информации в мире не существует и даже не разрабатывается таких DPI, которые могли бы обеспечивать обработку интернет-трафика без значительных потерь для пользователей.

В свою очередь гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, комментируя принятый Госдумой закон, отметил, что пропускать весь трафик через оборудование DPI можно только теоретически, а стоимость такого проекта будет космической. "Я утверждаю, что анализировать абсолютно весь проходящий трафик не по карману сейчас никому", – заявил он.

Во вторник Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России. Он должен вступить в силу в ноябре этого года – за исключением положений о криптографической защите информации, а также национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Авторы законопроекта предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.​ Координировать работу должен Роскомнадзор, а утверждать порядок установки и эксплуатации защитных средств в сети оператора – правительство России.

В Госдуме заявляют, что законопроект подготовлен "с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года "стратегии национальной кибербезопасности США".

Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст условия для тотальной цензуры в интернете. В нескольких городах России прошли акции против принятия закона.



