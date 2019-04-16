Жители Свердловской области смогут собирать мох и лесную подстилку

В Свердловской области Законодательное собрание приняло законопроект, разрешающий жителям региона собирать мох, камыш и лесную подстилку. Таким образом региональные нормы привели в соответствие с федеральными, сообщает агентство Ura.ru. Закон вступит в силу 1 июля 2019 года.

Законопроект о сборе мха и камыша представил депутат Илья Гаффнер. Ранее он выступал в поддержку другого законопроекта, разрешающего собирать валежник и хворост "ручным способом".

С 1 января 2019 года Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу для собственных нужд. Это сухие деревья или их части, которые лежат на земле. Для их сбора ранее необходимо было также получать отдельное разрешение.