Служащие Нотр-Дам вызвали пожарных спустя 23 минуты после возгорания

Служащие собора Парижской Богоматери вызвали пожарных лишь спустя 23 минуты после того, как сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает BuzzFeedсо ссылкой на прокуратуру Парижа.

По информации издания, впервые сирена зазвучала в 18:20 по местному времени. Служащие выполнили инструкцию, эвакуировав из собора посторонних, и попытались найти источник возгорания. После того как сигнализация сработала повторно, они вызвали пожарных. По словам органиста собора, в первые 20 минут даже не чувствовался запах дыма, поэтому они решили, что сигнал тревоги был ложным. На момент пожара в соборе велись реставрационные работы. Когда на место прибыли пожарные огонь уже охватил верхнюю часть здания.

По мнению криминалистов, очаг возгорания находился у основания шпиля. Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стала "проблема с электрикой", сообщает Le Parisien. Специалисты рассматривают различные варианты – от короткого замыкания до неисправности скрытой проводки. Произошедшее расследуется как несчастный случай.

В результате пожара обрушился шпиль собора и кровля. Большая часть витражей, орган, внутреннее убранство собора и главные реликвии уцелели.

Накануне вечером в ходе разбора обломков в районе собора Парижской Богоматери удалось найти флюгер в виде петуха, который был одним из его символов. Как сообщили в Министерстве культуры Франции, при обрушении шпиля в результате пожара флюгер упал не в пламя, а на мостовую рядом со зданием. В нём образовалась большая вмятина, однако реставраторы надеются, что его удастся восстановить. Считается, что флюгер-петух, внутри которого находятся святые реликвии, оберегал Нотр-Дам-де Пари и всех парижан.



Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации пообещал, что собор Парижской Богоматери, серьёзно пострадавший от пожара, будет отреставрирован в течение пяти лет. Ранее он объявил национальный сбор средств на восстановление собора, в который за неполные сутки поступило более 600 миллионов евро.

Добровольный сбор средств для восстановления Нотр-Дам-де Пари организуют и в других странах мира.