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Служащие Нотр-Дам вызвали пожарных спустя 23 минуты после возгорания

Обломки кровли после пожара в соборе Парижкой Богоматери

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Служащие собора Парижской Богоматери вызвали пожарных лишь спустя 23 минуты после того, как сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает BuzzFeedсо ссылкой на прокуратуру Парижа.

По информации издания, впервые сирена зазвучала в 18:20 по местному времени. Служащие выполнили инструкцию, эвакуировав из собора посторонних, и попытались найти источник возгорания. После того как сигнализация сработала повторно, они вызвали пожарных. По словам органиста собора, в первые 20 минут даже не чувствовался запах дыма, поэтому они решили, что сигнал тревоги был ложным. На момент пожара в соборе велись реставрационные работы. Когда на место прибыли пожарные огонь уже охватил верхнюю часть здания.

По мнению криминалистов, очаг возгорания находился у основания шпиля. Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стала "проблема с электрикой", сообщает Le Parisien. Специалисты рассматривают различные варианты – от короткого замыкания до неисправности скрытой проводки. Произошедшее расследуется как несчастный случай.

В результате пожара обрушился шпиль собора и кровля. Большая часть витражей, орган, внутреннее убранство собора и главные реликвии уцелели.

Накануне вечером в ходе разбора обломков в районе собора Парижской Богоматери удалось найти флюгер в виде петуха, который был одним из его символов. Как сообщили в Министерстве культуры Франции, при обрушении шпиля в результате пожара флюгер упал не в пламя, а на мостовую рядом со зданием. В нём образовалась большая вмятина, однако реставраторы надеются, что его удастся восстановить. Считается, что флюгер-петух, внутри которого находятся святые реликвии, оберегал Нотр-Дам-де Пари и всех парижан.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации пообещал, что собор Парижской Богоматери, серьёзно пострадавший от пожара, будет отреставрирован в течение пяти лет. Ранее он объявил национальный сбор средств на восстановление собора, в который за неполные сутки поступило более 600 миллионов евро.

Добровольный сбор средств для восстановления Нотр-Дам-де Пари организуют и в других странах мира.

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