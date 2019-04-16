Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за 5 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации вечером во вторник пообещал, что собор Парижской Богоматери, серьёзно пострадавший от пожара, будет отреставрирован в течение пяти лет.

Макрон пообещал, что после реконструкции собор будет "ещё более прекрасным", чем прежде. Он призвал к национальному единству.

Сообщается, что за неполные сутки после пожара, вспыхнувшего вечером в понедельник, с которым удалось справиться только утром во вторник, во Франции удалось собрать более 600 миллионов евро - после того, как президент Макрон объявил национальный сбор средств на восстановление собора.

Следствие по делу о пожаре, серьёзно повредившем собор Парижской Богоматери, на данный момент не располагает никакими доказательствами того, что пожар стал результатом умышленного поджога. Об этом сообщил во вторник прокурор Парижа Реми Хейц. По его словам, наиболее вероятная причина пожара - случайное возгорание. Дело возбуждено именно с такой формулировкой. Известно, что в соборе велись реставрационные работы. Во вторник полиция уже начала допросы рабочих, которые в них участвовали.

Оценка состояния собора после пожара займёт ближайшие двое суток. Специалисты уже нашли ряд мест, которые требуют дополнительного укрепления.

В результате пожара обрушился шпиль собора и большая часть кровли. Как сообщили французкие власти, собору грозили значительно более существенные разрушения - вплоть до обрушения башен и всей конструкции. По оценке пожарных, от такого развития событий их отделяло "от 15 до 30 минут". Распространению огня, однако, воспрепятствовала команда пожарных, которые вошли в горящее здание и построили "стену воды" для защиты западных башен собора от огня. Один пожарный серьёзно пострадал.

Башни собора не обрушились, уцелела и большая часть витражей - однако ещё предстоит оценить нанесённый им ущерб. Цел и орган, внутреннее убранство собора и главные реликвии.

В России с предложением организовать добровольный сбор средств для восстановления храма выступило Министерство культуры.