Следственный комитет смягчил обвинение московскому подростку, арестованному за хранение и изготовление взрывчатки после взрыва в архангельском управлении ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, следствие не нашло подтверждения тому, что школьник действовал в составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения было принято следователями после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в социальной сети "ВКонтакте" и после опроса ряда свидетелей по уголовному делу, сказал собеседник агентства.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта назвал мотивом своих действий то, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". Жлобицкий погиб, еще три человека были ранены.

Позднее в Москве задержали и арестовали 14-летнего подростка. По версии ФСБ, он общался со Жлобицким и мог узнать от него, как изготовить бомбу. Именно её, по утверждению правоохранительных органов, нашли при обыске в квартире подростка. При этом адвокат обвиняемого настаивает, что в квартире было не взрывное устройство, а десять грамм селитры и пороха, "которые уместились в стеклянную баночку из-под йогурта".

В сообщении ТАСС не уточняется имя подростка, но говорится, что его задержали 2 ноября 2018 года. По данным "Медиазоны", в этот день был задержан Кирилл Кузьминкин. Его отец утверждал, что сын увлекается петардами, "собрал какую-то хлопушку, а раздули уже что-то невероятное", - сказал он.

Подростку было предъявлено обвинение по статье "незаконное изготовление и хранение взрывчатки в составе организованной группы", которое предполагало наказание до 12 лет лишения свободы. Теперь после смягчения статьи ему грозит до шести лет лишения свободы.