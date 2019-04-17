Украинским морякам продлевают арест до 24 июля

Лефортовский суд Москвы начал продлевать срок ареста украинским морякам, задержанным при захвате трёх военных кораблей российскими пограничниками в Чёрном море в ноябре 2018 года. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Подсудимые разделены на несколько групп по четыре человека, всего их 24. Судебные заседания проходят в закрытом режиме. Первым четверым морякам уже продлили срок содержания под стражей до 24 июля.
У здания суда днём прошёл одиночный пикет. Активист стоял с плакатом "Свободу украинским морякам".
Накануне стало известно, что Министерство иностранных дел Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву с требованием освободить моряков и корабли. Президент Пётр Порошенко заявил, что у России "ещё есть шанс освободить украинских моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления".
- 25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряки содержатся в СИЗО в Москве.
- Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. ООН признала захваченных моряков военнопленными.
- Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы, и подлежат уголовному суду.