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Украинским морякам продлевают арест до 24 июля

Лефортовский суд Москвы начал продлевать срок ареста украинским морякам, задержанным при захвате трёх военных кораблей российскими пограничниками в Чёрном море в ноябре 2018 года. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Подсудимые разделены на несколько групп по четыре человека, всего их 24. Судебные заседания проходят в закрытом режиме. Первым четверым морякам уже продлили срок содержания под стражей до 24 июля.

У здания суда днём прошёл одиночный пикет. Активист стоял с плакатом "Свободу украинским морякам".

Накануне стало известно, что Министерство иностранных дел Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву с требованием освободить моряков и корабли. Президент Пётр Порошенко заявил, что у России "ещё есть шанс освободить украинских моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления".

  • 25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряки содержатся в СИЗО в Москве.
  • Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. ООН признала захваченных моряков военнопленными.
  • Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы, и подлежат уголовному суду.

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