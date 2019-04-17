Российская власть и пожар в Париже. Leon Kremer #50

Говорим про трагедию во Франции: в Париже 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери. Это большая утрата для мировой культуры. Однако любая трагедия для некоторых - лишь повод притвориться благочестивым христианином. Владимир Путин уже собирает представителей французских бизнес-кругов, чтобы выделить помощь на восстановление собора. Почему же, когда горят памятники русского культурного наследия, президент России не делает громких заявлений и не отправляет лучших реставраторов для срочного восстановления? В "благородном" жесте Путина просматривается стремление отбелить свою репутацию: сначала посылаешь туристов "смотреть" Солсберийский собор и его огромный шпиль, а потом - команду реставраторов в Нотр-Дам