В России снимут игровой фильм о массовом убийстве в колледже Керчи

В России снимут художественный фильм о массовом убийстве учеников и преподавателей керченского политехнического колледжа, которое произошло в октябре 2018 года.

Картину спродюсирует основатель студии "Базелевс", режиссёр фильмов "Ночной дозор", "Горько!" и "Ёлки" Тимур Бекмамбетов. Сценарий пишет журналист-расследователь, лауреат премий "Редколлегия" и "Профессия журналист" Ксения Леонова, а в качестве режиссёра заявлен занимающийся видеоконтентом в издании Meduza Леонид Марантиди.

По словам авторов фильма, он станет почти документальным расследованием керченской трагедии, в котором будет рассказана история как самого стрелка, 18-летнего Владислава Рослякова, так и преподавателей и учеников – погибших и выживших.

По сюжету картины, расследование ведётся "от лица журналиста, который не выходит из дома после перелома позвоночника, всё время ест гамбургеры и на всех ворчит". Действие фильма будет разворачиваться на экране его компьютера, вместо декораций – рабочий стол, вместо самого героя – курсор.

Ранее стало известно, что режиссёр Иван Твердовский приступил к съёмкам художественного фильма, посвящённого теракту в театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" в октябре 2002-го года.