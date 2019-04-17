Прокуратура запросила 150 тысяч рублей штрафа для Татьяны Котляр

В Обнинске прокуратура попросила суд признать правозащитницу Татьяну Котляр виновной в фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учёт 109 иностранных граждан и приговорить её к штрафу в 150 тысяч рублей, сообщил адвокат Котляр Илларион Васильев.

При этом сторона обвинения попросила суд исключить корыстный мотив в действиях правозащитницы.

В феврале Татьяне Котляр предъявили обвинение по 292 эпизодам фиктивной регистрации русских переселенцев и граждан Украины, в основном – беженцев из Луганской и Донецкой областей страны. Позже прокуратура сгруппировала 75 эпизодов по датам предполагаемых преступлений. Защита Котляр объясняла, что это было сделано для того, чтобы судить правозащитницу не за регистрацию отдельно взятых лиц, а за деятельность.

Сама Котляр вину не признаёт и настаивает, что, прибегая к фиктивной регистрации, действовала в условиях крайней необходимости, поскольку из-за действующих законов иного способа помочь людям у неё нет.

По её словам, она стремилась помочь беженцам получить российское гражданство – для подачи документов необходима регистрация по месту жительства. Также правозащитница настаивает, что за регистрацию ей никто не платил.