Путин сменил "куратора" Донбасса, Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин сменил главу управления президента, курирующего так называемые народные республики Донбасса, Южную Осетию и Абхазию. Вместо Олега Говоруна новым приказом назначен Алексей Филатов.

Новый глава управления ранее занимался взаимодействием с самопровозглашенной Южной Осетией. В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал заниматься "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о предстоящей отставке нынешнего главы этого управления Олега Говоруна, которого называют одним из приближённых помощника президента России Владислава Суркова, курирующего в Кремле вопросы Украины.