Путин сменил "куратора" Донбасса, Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин сменил главу управления президента, курирующего так называемые народные республики Донбасса, Южную Осетию и Абхазию. Вместо Олега Говоруна новым приказом назначен Алексей Филатов.
Новый глава управления ранее занимался взаимодействием с самопровозглашенной Южной Осетией. В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал заниматься "ДНР" и "ЛНР".
Ранее "Коммерсантъ" сообщил о предстоящей отставке нынешнего главы этого управления Олега Говоруна, которого называют одним из приближённых помощника президента России Владислава Суркова, курирующего в Кремле вопросы Украины.
- Управление по приграничному сотрудничеству – это бывшее управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В прошлом году Владимир Путин реорганизовал его, сократив его штат. Однако новое управление, как утверждается, продолжило курировать сепаратистов востока Украины.
- Среди последних появившихся в СМИ и телеграм-каналах, близких к Кремлю, сообщений о планах России в отношении "ДНР" и "ЛНР" – подготовка к раздаче российских паспортов населению неподконтрольных Украине районов Донбасса. Дмитрий Песков заявил, что ему об этих планах ничего не известно.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.