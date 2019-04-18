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В московский офис "Росбалта" пришла полиция

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Сотрудники полиции пришли в четверг утром в московский офис информационного агентства "Росбалт". На сайте издания сообщается, что люди в штатском представились сотрудниками уголовного розыска и заявили о необходимости осмотреть одно из рабочих мест в рамках некоего уголовного дела.

В "Росбалте" подчеркнули, что работа офиса фактически парализована, а две пресс-конференции, запланированные сегодня, оказались под угрозой срыва.

Подробности уголовного дела полицейские пока не сообщают.

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