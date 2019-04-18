Бывшего главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна перевели из следственного изолятора в городскую больницу после того, как накануне ему стало плохо во время следственных действий. Об этом агентству ТАСС в четверг сообщила супруга чиновника Юлия Шестун.
В Федеральной службе исполнения наказаний заявляют, что Шестуна положили в больницу для проведения медицинского обследования, а его состояние оценивается как удовлетворительное.
Юлия Шестун рассказала, что вчера во время допроса у её мужа, держащего голодовку 69 дней, произошёл обморок, после которого его поместили в палату интенсивной терапии при СИЗО "Матросская тишина". Его состояние тогда оценили как крайне тяжёлое.
- Шестуна арестовали летом 2018 года. Сообщалось, что ему вменяют незаконную передачу участков земли под строительство торговых центров, а также получение крупной взятки. Уголовные дела заведены по статьям о мошенничестве, легализации денежных средств и незаконном предпринимательстве. Суд постановил изъять у Шестуна, его супруги и ещё 14 человек и 20 компаний, признанных соответчиками, имущество на сумму 10 миллиардов рублей.
- Александр Шестун настаивает на своей невиновности. Он с февраля держит голодовку, а также рассказывал об избиении при транспортировке из следственного изолятора в Басманный суд.
- В начале апреля прошлого года Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.
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