Бывшего главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна перевели из следственного изолятора в городскую больницу после того, как накануне ему стало плохо во время следственных действий. Об этом агентству ТАСС в четверг сообщила супруга чиновника Юлия Шестун.

В Федеральной службе исполнения наказаний заявляют, что Шестуна положили в больницу для проведения медицинского обследования, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

Юлия Шестун рассказала, что вчера во время допроса у её мужа, держащего голодовку 69 дней, произошёл обморок, после которого его поместили в палату интенсивной терапии при СИЗО "Матросская тишина". Его состояние тогда оценили как крайне тяжёлое.