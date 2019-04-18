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Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

Премьер РФ Дмитрий Медведев

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Россия устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом на заседании правительства в четверг заявил премьер Дмитрий Медведев. С 1 июня их можно будет вывозить только по отдельным разрешениям, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по словам Медведева, Москва в ответ на недружественные действия Киева расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров. Ограничение коснется "продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - отметил российский премьер.

Соответствующее постановление правительства уже подписано, сообщил Медведев.

10 апреля правительство Украины расширило перечень подпадающих под эмбарго товаров из России, включив в него, в частности, стеклотару и формалин.

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