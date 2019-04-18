Группа ГАЗ российского миллиардера Олега Дерипаски попросила у государства тридцать миллиардов рублей финансовой помощи. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ", которая получила доступ к письму генерального директора группы Вадима Сорокина.
В письме, адресованном правительству, утверждается, что автостроителю грозит дефолт после введения в отношении него американских санкций. Ограничения, которые должны ввести 8 июля, закрыли бы доступ ГАЗ к финансовому рынку США. В связи с этим производство на заводах компании может упасть на 40 процентов во второй половине 2019 года, указывает директор группы.
Господдержка нужна для выплаты недавно взятых кредитов на сумму двадцать миллиардов рублей, добавили в компании Дерипаски. Из-за угрозы санкций ГАЗу якобы пришлось потратить прибыль на увеличение оборотного капитала. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака уточнили, что письмо получили, но пока не приняли по нему решения.
При этом "Коммерсантъ" пишет, что для вывода группы ГАЗ из-под санкций рассматривалась возможность покупки акций фирмы автопроизводителем Volkswagen, но тот не выразил к этому интереса. Другой вариант – национализация компании – не обсуждается правительством, заявил 17 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом сам Олег Дерипаска тоже выступил против этой идеи.
- Группа ГАЗ – один из крупнейших российских автопроизводителей со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде. На предприятиях компании работают около 40 тысяч человек. Её владелец Олег Дерипаска попал под американские санкции в конце 2018 года.
- Ограничения изначально коснулись и фирм "Русал" и En+, в которых российский олигарх располагал контрольным пакетом. Минфин США отменил санкции в их отношении, когда Дерипаска продал часть акций в фирмах. Аналогичные ограничения в отношении группы ГАЗ пока отложены до июля 2019 года. Их могут отменить в случае снижения доли акций Дерипаски в компании.
- 17 апреля Олег Дерипаска выступил с предложением выплатить 600 тысяч долларов журналисту, который расследует причины его попадания в санкционный список США.
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