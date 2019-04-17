Российский предприниматель Олег Дерипаска заплатит $600 тысяч за журналистское расследование причин своего попадания в санкционный список США. Бизнесмен судится с правительством страны, требуя снять с себя все ограничения. О премии, которую намерены выплатить юристы олигарха, пишет Financial Times.

Дерипаска считает, что причиной его попадания в санкционный список США стали вопросы внутренней политики в стране. Он отрицает, что имеет личные связи с Владимиром Путиным и своё участие в уголовных преступлениях (в США его подозревают в связях с организованной преступностью). Бизнесмен считает, что санкции против него были введены в нарушение американского законодательства. В тексте своего иска против Минфина США он также требует запретить употреблять в своём отношении слово "олигарх".