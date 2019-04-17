Российский предприниматель Олег Дерипаска заплатит $600 тысяч за журналистское расследование причин своего попадания в санкционный список США. Бизнесмен судится с правительством страны, требуя снять с себя все ограничения. О премии, которую намерены выплатить юристы олигарха, пишет Financial Times.
Дерипаска считает, что причиной его попадания в санкционный список США стали вопросы внутренней политики в стране. Он отрицает, что имеет личные связи с Владимиром Путиным и своё участие в уголовных преступлениях (в США его подозревают в связях с организованной преступностью). Бизнесмен считает, что санкции против него были введены в нарушение американского законодательства. В тексте своего иска против Минфина США он также требует запретить употреблять в своём отношении слово "олигарх".
- Санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, ряда контролируемых ими компаний и ещё ряда российских бизнесменов и компаний были введены в начале апреля 2018 года в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки".
- В январе 2019 года российский миллиардер смог вывести свои компании из-под санкций взамен на отказ от контрольного пакета в "Русал" и "En+". Против снятия санкций выступили 57 американских сенаторов, но им не хватило трёх голосов для начала голосования.
- По подсчётам New York Times, под контролем миллиардера, его фонда, его бывшей жены Полины, её отца Валентина Юмашева и их компаний останется около 57 процентов акций En+.
- В интервью Financial Times Дерипаска заявил, что готов снизить долю в группе ГАЗ, чтобы вывести её из-под санкций. Санкции США против автопроизводителя не вступили в силу, но если их не отменить, у компании нет шансов избежать банкротства, цитирует бизнесмена агентство Reuters.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.