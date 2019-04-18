Владимир Зеленский дал большое предвыборное интервью. Главное

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский дал большое предвыборное интервью изданию "РБК-Украина". Текст опубликован за день до запланированных дебатов между ним и действующим президентом Петром Порошенко. Зеленский рассказал об отношении к Петру Порошенко, законе о государственном языке и готовности к ненавистному отношению со стороны украинцев. Радио Свобода выбрало главные фрагменты из интервью.

На вопрос, является ли президент России Владимир Путин его врагом, Зеленский ответил – "конечно", и также заявил, что не будет подписывать закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР/ЛНР".

О конфликте в Донбассе:

– Должен ли быть у Донбасса особый статус?

– Я считаю, что нет. Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, также как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. <…>

Вы же понимаете, что поставлен забор. То, что наши политики говорят: построить стену и так далее. Ее выстроили, но не из кирпичей. Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная. [Украина должна] пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот что надо говорить. Это наши заложники там.

О языке

Мы хотим защитить украинский язык, и это нормально, это язык этой страны, это государственный украинский язык. Кто-то, в то время пока вы принимаете закон, какие-то кучки людей рассказывают: "Вы знаете, что там за закон? Вы знаете, что вам всем нельзя будет говорить по-русски, или по-татарски, по-польски, где-то на Закарпатье по-венгерски". Никто ничего не объясняет. Вы понимаете? <…> Надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение.

О Порошенко

Я бы на его месте, – я слава богу, не на его месте – после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины. Я думаю, какие-то вещи оценит, какие-то вещи общество не простит.

О ненависти

– Традиция такая у украинского народа – ненавидеть власть. Так получилось.

– Мне кажется, что человека ненавидят за поступки. Если у человека что-то не до конца получается, значит ты либо исправляйся, либо ты не способен, уступи место лучшим. Я не готов пока к слову "ненависть". Я ничего не совершил пока в своей жизни, чтобы меня кто-то ненавидел. Есть, конечно, информационная атака, есть процент людей, который против меня. У них есть просто свое мнение. Они могут быть против меня, могут считать меня недостойным, непрофессиональным и еще каких-то десять причин. Но если человек сегодня меня ненавидит – это очень странная позиция. Потому что ненавидят, когда у него или у страны что-то забрали, понимаете.

О Коломойском

Зеленскому был задан вопрос об отношениях с крупным украинским бизнесменом Игорем Коломойским (многие называют Зеленского ставленником Коломойского). Зеленский заявил, что если Коломойский попытается "решать свои вопросы, прикрываясь его именем", то он будет с бизнесменом "жестко разговаривать", "ругаться.

Второй тур президентских выборов на Украине запланирован на воскресенье. В нём примут участие два кандидата, набравших больше всего голосов в первом туре. В пятницу должны состояться предвыборные дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Они пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Перед дебатами предвыборные опросы отдают победу во втором туре Зеленскому. По данным Киевского международного института социологии, за него готовы проголосовать 48,4 процента опрошенных украинцев, за Порошенко – 17 процентов. Опрос группы "Рейтинг" отдаёт Зеленскому 72 процента голосов украинцев, определившихся со своим выбором.

Радио Свобода будет вести трансляцию дебатов на своём сайте.