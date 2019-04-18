Госкорпорация "Ростех" уволила генерального директора акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Турбина" Алексея Адаева после того, как на предприятии прошли обыски с участием сотрудников ФСБ. Об этом журналистам заявили в четверг в пресс-службе "Ростеха".

Обыски, которые прошли накануне в конструкторском бюро в Челябинске, связаны с расследованием уголовного дела о хищении более 300 миллионов рублей. Об этом заявили в региональном управлении ФСБ.

СКБ "Турбина", входящее в государственную корпорацию "Ростех", занимается производством малогабаритных газотурбинных двигателей и энергоагрегатов.

По данным пресс-службы предприятия "Высокоточные комплексы", в состав которого входит "Турбина", проверка выявила нарушения закупочных процедур конструкторским бюро. Топливно-масляные агрегаты поставлялись по необоснованно завышенной стоимости, передает РИА Новости.