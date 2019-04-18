Полиция сочла несогласованным митингом съёмку рекламного ролика

В Оренбурге полицейские составили протокол на организатора женского бизнес-форума "Другая весна" Елену Пичужкину, сочтя съёмку видеоролика, рекламирующего форум, нарушением статьи административного кодекса о митингах и шествиях.

Пичужкиной предъявили обвинение в "проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". По словам обвиняемой, в съёмках ролика, проходивших на улице, принимали участие около тридцати женщин, которые держали в руках плакаты с девизами форума: "Женский бизнес это не шутки" и "Девушка + бизнес = любовь".

После съёмок все разошлись, но спустя несколько дней Пичужкину вызвали в полицию. По её словам, она пыталась объяснить полицейским, что не устраивала никаких шествий и демонстраций, и что участники съёмок не выдвигали ни к кому никаких требований, однако её не захотели слушать.

Ранее стало известно, что на Ямале на местного жителя Ейко Сэротэтто полиция завела административное дело за проведение встречи оленеводов и рыбаков в тундре. Сэротэтто также предъявили обвинение по статье "проведение публичного мероприятия без подачи уведомления".

После этого он подал в администрацию Ямальского района уведомление о проведении митинга, цель которого обозначил как "отделение оленей". Сэротэтто также указал предполагаемое количество участников мероприятия: 15 человек, 800 голов оленей и восемь оленегонных собак.

Однако власти запретили проводить акцию, сославшись на то, что уведомление было подано в ненадлежащей форме.