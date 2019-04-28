"Трамп – ужасный президент. Если он одержит победу и на следующих выборах, то для США это будет настоящей катастрофой" – первое, что я слышу, оказавшись в Вашингтоне, от водителя такси. Дальше я не вслушиваюсь. Перед глазами мелькают рекламные баннеры: люди с разным цветом кожи, разными фигурами и разной внешностью рекламируют то продукты, то предметы интерьера, то одежду. Это российские правозащитники учат общество толерантности, здесь она уже давно неотъемлемая часть жизни.

В США в течение многих лет существовала "позитивная дискриминация" (affirmative action – англ.). Это меры, которые государство может применять для создания статистического равенства для определенных групп населения. Чаще всего такая политика касается представителей разных полов, рас, конфессий, инвалидов или членов ЛГБТ-сообщества. Для того, чтобы обеспечить равенство, государство создаёт квоты для определенных групп, предлагает льготы при поступлении в университеты и приеме на работу или берёт на себя часть связанных с этим расходов.

В июле 2018 года администрация Дональда Трампа отозвала рекомендации университетам, согласно которым абитуриентам, представляющим расовые и национальные меньшинства, предоставлялись льготы при поступлении. Раньше такие рекомендации уже отменяла администрация Джорджа Буша-младшего, но при президенте от Демократической партии Бараке Обаме их вернули в свод законов.

Мы устали от позитивной дискриминации и от постоянного обращения к меньшинствам

Такие действия администрации Трампа вполне укладываются в политику борьбы нынешнего президента США с политкорректностью, которая и привела его к победе на выборах в 2016 году. "Позитивная дискриминация" Трампу, как и многим республиканцам, не нравится, потому что такая политика якобы ставит права отдельной расовой, этнической или гендерной группы выше прав личности. В своих выступлениях республиканцы часто ссылаются на слова Мартина Лютера Кинга, который считал, что судить о человеке нужно по его индивидуальным качествам, а не по его цвету кожи.

"Мы устали от позитивной дискриминации, от власти либеральной элиты и от постоянного обращения к меньшинствам", – продолжает водитель (он афроамериканец). "В США много консервативно настроенных граждан, которые считают, что равноправие уже достигнуто и искусственно поддерживать его больше не нужно. Их аргументы сводятся к личному опыту. Они также любят апеллировать к чувствам групп населения, которые исторически не считаются ущемляемыми (белое американское население, мужчины): якобы квоты лишают их законных прав", – объясняет сотрудница одного аналитического фонда.

А дальше были две недели контрастов. Представители различных этнических групп на рекламных баннерах и в театре – и при этом резкое различие социальных статусов афроамериканского и белого населения. Звучащие постоянно из радио "Не важно, кто ты, кто твои родители и чего ты успел добиться, – ты всегда сможешь добиться большего!", а параллельно – встречи с американскими чиновниками, представителями медиакорпораций и НКО, среди которых афроамериканцы составляют абсолютное меньшинство. Разный уровень супермаркетов и цен в районах, в которых исторически живут только афроамериканцы, и в районах для белой элиты.

И вроде бы формально консерваторы правы: юридически в США все равны. И у белого, и у афроамериканца есть шанс поступить в колледж или университет, а потом устроиться на работу, но только для ребенка, выросшего в гетто, это не так просто.

Я пытаюсь понять, как можно устать от желания правительства предоставить всем равные права, пусть искусственными методами. И, видимо, так и не пойму, пока в России задерживают участников ЛГБТ-акций, заводят уголовные дела за репосты, преследуют левых активистов и оправдывают домашнее насилие и харассмент.

Карина Меркурьева – московский журналист, стипендиат Vaclav Havel Journalism Fellowship

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