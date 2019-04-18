В ОБСЕ обеспокоены обысками о московском офисе "Росбалта"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с прошедшими в четверг обысками в московской редакции информационного агентства "Росбалт".

В бюро подчеркнули, что требование полиции предоставить пароли к редакционным компьютерам вызывает беспокойство. В ОБСЕ призвали уважать право журналистов на конфиденциальность источников.

Ранее в полиции объяснили обыски в офисе "Росбалта" уголовным делом, связанным с распространением сведений, якобы порочащих деловую репутацию бизнесмена Алишера Усманова. Источник ТАСС заявил, что речь идёт о некой публикации агентства.

Следователи изъяли жёсткий диск из компьютера на рабочем месте одного из журналистов.

В "Росбалте" заявили, что из-за следственных действий работа московского офиса оказалась парализована, и что пришлось отменить пресс-конференцию, посвященную протестам в Ингушетии. Её участники решили не выступать в такой сложной ситуации, рассказали "МБХ медиа" в пресс-центре "Росбалта".