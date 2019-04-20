Стол уже накрыт. Александра Вагнер – о силе телевидения

Много лет подряд президент России Владимир Путин возглавляет список лиц, упоминающихся в СМИ. И в основном эти упоминания на телевидении. 90 процентов россиян регулярно смотрят телевизор, а 71 процент жителей страны делают это каждый день и это оказывает огромное влияние на рейтинги политической популярности. Сила телевидения, в отличие от других форм передачи массовой информации, давно является неоспоримой. И её, по крайней мере пока, не перебить интернетом.

Демос, как правило, выбирает наиболее простой способ: усесться на диван и нажать кнопку на пульте. И на экране, как в сказке, стол уже за вас накрыт. Поиском информации, которая не была бы отобрана, осмыслена и подана кем-то другим, озадачивают себя немногие. Тут необходим интеллектуальный импульс, избирательность должна быть сильнее желания расслабиться после трудового дня.

Владимир Зеленский в своем недавнем интервью изданию "РБК-Украина" кривит душой. Он рассказывает, что во время избирательной кампании его команда сделала ставку на социальные сети и это сработало. Однако успех Зеленского на самом деле связан прежде всего с телевидением. Да, по статистике, довольно большой процент граждан Украины пользуется интернетом, это 70 процентов населения страны. Но каждый день используют интернет чуть более 80 процентов всех подключенных, остальные – раз в неделю или даже раз в месяц. При этом только 27 процентов жителей Украины получают информацию в интернете, а более 70 процентов о ситуации в мире и своей стране узнают благодаря телевещанию. Более того, украинский телеканал "1+1", который в последнее время каждую неделю показывает по меньшей мере 10 часовых шоу производства студии Зеленского "Квартал 95", – самый популярный телеканал в стране. Его программы регулярно смотрит 61 процент граждан Украины (первое место среди всех телеканалов как на западе страны, так и на востоке или в центральных регионах). Зеленский на экране – каждодневная реальность для миллионов людей уже 15 лет, с тех пор как он вернулся из Москвы и решил работать в основном для украинской аудитории.

Куда уж там власть имущим в строгих костюмах и с серьезными лицами, сурово окидывающим взором окружающую действительность с билбордов у пыльной дороги

Наверное, нет ни одного жителя Украины, который хоть краем глаза не видел бы программ или фильмов с участием этого актера. Такие есть даже среди тех, кто мало смотрит телевизор. Спроси у обычного украинца, знает ли он, например, либертарианца с собственной партией Геннадия Балашова или депутата Верховной рады Аркадия Корнацкого, которые тоже участвовали в первом туре президентских выборов, – ответ очевиден. Ни один украинский политик, будь то президент или премьер-министр, настолько часто не появляется на телеэкране. Неудивительно, что Зеленский не пользуется предвыборной телевизионной рекламой, она и так у него имеется.

Это и позволяет нынешнему лидеру предвыборной гонки (согласно опросам, Владимир Зеленский набирает во втором туре чуть ли не 72 процента голосов) отказаться от традиционных политтехнологий, которые использует его соперник Петр Порошенко. Взять, к примеру, их записи и видеоролики в социальных сетях. Зеленский показывает, как он плавает в бассейне, как занимается в спортзале, как непринужденно отвечает на вопросы западных журналистов, собравшихся в его кабинете (и этот разговор транслируется в социальных сетях), а в это время тяжеловес Порошенко решает государственные задачи, подписывает стратегию развития вооруженных сил по стандартам НАТО или проводит скучные официальные встречи с лидерами решающей судьбу Донбасса "нормандской четверки".

По законам жанра, ближе к наблюдающему, а значит, потенциальному избирателю оказывается тот, кто пускает его в свою личную жизнь. Ведь и телешоу Зеленского именно такие: шутя, подмигивая, улыбаясь, играя в угоду аудитории, шоумен конструирует образ своего парня. Куда уж там власть имущим в строгих костюмах и с серьезными лицами, сурово окидывающим взором окружающую действительность с билбордов у пыльных дорог.

Еще один аргумент в пользу роли телевидения в высоких рейтингах Зеленского – результаты первого тура президентских выборов. Все комментаторы обращают внимание на то обстоятельство, что более трети электората кандидата составляют молодые люди в возрасте до 30 лет, но гораздо больше поддержки он получил среди представителей возрастной категории 40+ (половина избирателей), а четверть всех отдавших свой голос за Зеленского – люди старше 50. Это в основном пенсионеры, которые смотрят телевидение чаще и дольше, чем представители других возрастных групп. То же и с местом проживания. Да, 43,4 процента проголосовавших за Зеленского – из крупных городов, но все остальные – сельское население и жители небольших населенных пунктов, где, помимо телевидения, нет других развлечений. 55 процентов сторонников Зеленского – женщины. Посмотрев его завораживающие юмористические скетчи, впечатлительные души могут и влюбиться.

Ну, а теперь изучим программу телепередач телеканала "1+1" в предвыборный период. Пятница перед выборами – сразу два эфира с участием Зеленского, в прайм-тайм. В субботу, в день тишины, шоу "Вечерний квартал" с полпятого и до полуночи, только с перерывом на вечерний выпуск новостей, юмористические шоу с участием кандидата в президенты и фильм "Я, ты, он, она" – с Зеленским в главной роли. Нужны ли еще какие-нибудь веские доводы?

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода

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