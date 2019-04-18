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Краткий курс Владимира Жириновского

Владимир Жириновский на митинге против пенсионной реформе

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Лидер ЛДПР считает, что во всех сегодняшних проблемах России виновата история ее последних ста лет. И все ее лидеры. С думской трибуны он выступил со своей интерпретацией их ошибок. Обсуждаем эту интерпретацию с самим Владимиром Жириновским и с аналитиком фонда Карнеги Андреем Колесниковым. Ведущая Елена Рыковцева.

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