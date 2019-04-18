В Германии предъявили обвинения бывшему охраннику лагеря Штуттгоф

Прокуратура Гамбурга обвинила бывшего охранника концлагеря Штуттгоф в соучастии в убийстве более 5 000 человек во время Второй мировой войны, сообщает германское издание Welt.

Сейчас обвиняемому 92 года. Он не отрицает, что служил надзирателем в концентрационном лагере, однако не признаёт свою вину, поскольку считает, что его увольнение со службы ничего бы не изменило. По его словам, он попал в СС в 17 лет и по состоянию здоровья был признан годным только для службы в гарнизоне.

По данным следствия, обвиняемый служил в лагере Штуттгоф на территории современной Польши с августа 1944-го по апрель 1945 года, в его задачи входили предотвращение побега пленных и недопущение бунта. За это время в лагере погибли не менее 5230 человек - в газовых камерах, от смертельных инъекций, голода, болезней или пыток, заявил главный прокурор Ларс Манке. Поскольку обвиняемому тогда было 17 лет, дело будет рассматривать палата по уголовным делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что окружной суд Мюнстера закрыл дело ещё одного служащего Штутгофа из-за серьезных проблем со здоровьем 95-летнего подсудимого.