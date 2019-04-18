Родные обвиняемых по делу "Сети" просят расследовать заявления о пытках

Родные и близкие обвиняемых по так называемому делу "Сети" обратились с призывом к российскому обществу поддержать их требования к властям – закрыть уголовное дело, которое они называют сфабрикованным, и расследовать заявления обвиняемых о применённых к ним пытках.

В петиции, опубликованной на сайте Change.org, родственники Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурского, Армана Сагынбаева, Андрея Чернова, Василия Куксова, Михаила Кулькова, Виктора Филинкова и Максима Иванкина пишут, что "твердо уверены, что дело сфабриковано в ФСБ, а показания наших детей получены следователями под пытками". Родственники обвиняемых напоминают, что петербургских и пензенских анархистов обвиняют в создании террористического сообщества, "но, кроме показаний, полученных под пытками, доказательств их вины в деле нет". Главное требование – приостановить судебное производство по делу "Сети" и провести полноценное расследование сообщений о пытках.

Петицию опубликовал правозащитник Лев Пономарёв. Под ней на вечер 18 апреля подписались около 2 тысяч человек, в том числе актриса Лия Ахеджакова, писательница Людмила Улицкая, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, политик Леонид Гозман и другие – сообщает "Новая газета".

Всего по делу "Сети" в качестве обвиняемых проходят 11 человек из Пензы и Петербурга. По версии ФСБ, они создали подпольную организацию "Сеть", чтобы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года дестабилизировать политическую обстановку в России. Организация признана в России террористической и запрещена.​ Обвиняемые отрицают, что такая организация существовала.

Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщали о пытках в ФСБ с целью выбить из них признательные показания. Российские правоохранительные органы информацию о пытках отрицают.

Рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля Приволжским окружным военным судом.