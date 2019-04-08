"Сеть" включили в список организаций, признанных террористическими

Федеральная службы безопасности России включила "Сеть" в единый реестр террористических организаций. В списке она значится под тридцатым номером. Там же уточняется, что решение ещё 17 января вынес Московский окружной военный суд, а в силу оно вступило 14 марта.

В феврале Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла восьмерых обвиняемых по делу "Сети" в список террористов и экстремистов. Это значит, что им будут заблокированы все счета и банковские карты.​ В списке оказались Виктор Филинков, Юлий Бояршинов, Игорь Шишкин, Михаил Кульков, Василий Куксов, Андрей Чернов, Илья Шакурский и Арман Сагынбаев.