"Сеть" включили в список организаций, признанных террористическими

Федеральная службы безопасности России включила "Сеть" в единый реестр террористических организаций. В списке она значится под тридцатым номером. Там же уточняется, что решение ещё 17 января вынес Московский окружной военный суд, а в силу оно вступило 14 марта.
В феврале Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла восьмерых обвиняемых по делу "Сети" в список террористов и экстремистов. Это значит, что им будут заблокированы все счета и банковские карты. В списке оказались Виктор Филинков, Юлий Бояршинов, Игорь Шишкин, Михаил Кульков, Василий Куксов, Андрей Чернов, Илья Шакурский и Арман Сагынбаев.
- О деле "Сети" стало известно после того, как осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых анархистов и антифа-активистов – Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Ещё двое уроженцев Пензы – Максим Иванкин и Михаил Кульков – были объявлены в розыск и позже задержаны в Москве. Параллельно в Санкт-Петербурге были арестованы Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.
- По версии ФСБ, все они создали подпольную организацию "Сеть" и намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки в стране" с помощью взрывов и "поднять вооруженный мятеж". Ячейки "Сети" якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии.
- Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках в ФСБ с целью выбить из них признательные показания. Российские правоохранительные органы информацию о пытках отрицают.
- 20 декабря прошлого года члены Совета по правам человека на традиционной ежегодной встрече с Владимиром Путиным рассказали президенту о пытках, применённых сотрудниками ФСБ к обвиняемым по делу "Сети". К президенту также обратились родители обвиняемых. Они назвали его "своей последней надеждой на справедливое разбирательство". Путин пообещал тщательно разобраться в деле. Позже обращение родителей было передано "для ответа по существу" в ФСБ, так как "решение поставленного ими вопроса входит в компетенцию" именно этого ведомства. Сам Путин впоследствии заявил, что по материалам дела, которые он прочитал, у обвиняемых был найден арсенал оружия.
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