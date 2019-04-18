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Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали олимпийскими талисманами России

Церемония закрытия Олимпийских игр в Сочи, 23 февраля 2014

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Талисманами олимпийской сборной команды России стали медведь-неваляшка и кот-ушанка. Созданием спортивных маскотов занималась Студия Артемия Лебедева.

Дизайнеры отметили, что медведь одновременно и неваляшка, и матрешка, также он "никогда не стоит на коленях – у него их попросту нет". Медведь ассоциируется с Россией как у иностранцев, так и у жителей страны, в том числе благодаря Олимпиадам в Москве в 1980-м и в Сочи в 2014-м, считают в студии.

Второй талисман – "обыкновенный русский кот", напоминающий манула, сибирскую рысь и снежного леопарда. "Чтобы добавить русскости, он ещё и шапка-ушанка", – объяснили дизайнеры.

Имена для талисманов пока не выбраны – как утверждается, это сделают болельщики в течение двух недель. До Олимпиады в Токио в 2020 году маскоты будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России.​

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