Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали олимпийскими талисманами России

Талисманами олимпийской сборной команды России стали медведь-неваляшка и кот-ушанка. Созданием спортивных маскотов занималась Студия Артемия Лебедева.

Дизайнеры отметили, что медведь одновременно и неваляшка, и матрешка, также он "никогда не стоит на коленях – у него их попросту нет". Медведь ассоциируется с Россией как у иностранцев, так и у жителей страны, в том числе благодаря Олимпиадам в Москве в 1980-м и в Сочи в 2014-м, считают в студии.

Второй талисман – "обыкновенный русский кот", напоминающий манула, сибирскую рысь и снежного леопарда. "Чтобы добавить русскости, он ещё и шапка-ушанка", – объяснили дизайнеры.

Имена для талисманов пока не выбраны – как утверждается, это сделают болельщики в течение двух недель. До Олимпиады в Токио в 2020 году маскоты будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России.​