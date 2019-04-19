Reuters: "Роснефть" помогает Венесуэле обходить санкции США

Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций США при помощи российской государственной корпорации "Роснефть". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно, отмечает Reuters. "Роснефть" оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а впоследствии получает её полную стоимость от конечного покупателя.

Из документов, которые изучило агентство, следует, что в схеме предложили участвовать нескольким энергетическим компаниям, в том числе индийской Reliance Industries, крупнейшему из клиентов, которые покупают нефть у Венесуэлы за наличные. Представитель индийской компании подтвердил Reuters, что Reliance Industries платила российским и китайским компаниям за поставки венесуэльской нефти. Он отметил, что компания обсуждает эти сделки с американским Госдепартаментом на предмет их соответствия санкциям США.

Ни российская, ни венесуэльская корпорации никак не прокомментировали информацию Reuters.

Ранее в "Роснефти" заявляли, что ведут "исключительно коммерческую деятельность в интересах своих акционеров". По словам источника в венесуэльской компании, PDVSA поставляет свою дебиторскую задолженность "Роснефти". На конец 2018 года долг PDVSA перед "Роснефтью" составлял 2,3 миллиарда долларов.

Соединённые Штаты ввели санкции против PDVSA, чтобы парализовать экспорт нефти из Венесуэлы и лишить валютных поступлений режим президента Николаса Мадуро, которого США не считают легитимным главой государства.

В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российская государственная нефтяная компания “Роснефть” продолжает закупать сырую нефть у PDVSA вопреки американским санкциям. PDVSA, по словам Помпео, стала персональным банкоматом для режима Мадуро, а также для российских олигархов и клептократов.