ЕСПЧ потребовал от России спасти жизнь арестованного учёного

Европейский суд по правам человека постановил немедленно госпитализировать в гражданскую больницу ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. 75-летний сотрудник структуры "Роскосмоса" с июля находится в московском следственном изоляторе "Лефортово".

Как рассказа "МБХ-медиа" адвокат Карина Москаленко, представляющая интересы Виктора Кудрявцева в ЕСПЧ, 19 апреля суд в Страсбурге удовлетворил её ходатайство, применив 39-е правило Регламента Европейского суда по правам человека.

В соответствии с распоряжением ЕСПЧ власти России должны предоставить Кудрявцеву надлежащую медицинскую помощь, не связанную с пенитенциарной системой, обеспечить лекарствами, необходимыми для спасения его жизни, и госпитализировать в гражданскую больницу для лечения и обследования. Эти меры должны быть выполнены до 6 мая, говорится в решении суда в Страсбурге.

По словам Москаленко, 39-е правило применяется Европейским судом крайне редко. Только когда жизни заключенного угрожает смертельная опасность и доказана реальная угроза жизни. "Это всегда экстренная мера,"- сказала правозащитник. Жалоба в ЕСПЧ была подана в конце марта.

75-летний учёный страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. Кроме того, он перенёс инфаркт. Защита неоднократно заявляла, что в СИЗО обвиняемому не дают необходимых медикаментов и не оказывают должной медицинской помощи.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. Учёного подозревают в передаче бельгийскому институту гидродинамики секретной информации о гиперзвуковых технологиях для комплексов "Авангард" и "Кинжал". Защита Кудрявцева утверждает, что ЦНИИмаш официально сотрудничал с иностранным институтом, программа сотрудничества была согласована на уровне правительства России, а все работы по ней были открытыми.

Сам учёный не признаёт вины. В ноябре прошлого года он отказался от сделки со следствием: по словам Кудрявцева, ему предлагали признать вину и дать показания на коллег в обмен на домашний арест.

Срок его содержания под стражей продлён до 20 мая.