Задержан главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин

Российский предприниматель, главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках расследования дела о хищении 7,5 миллиардов рублей. Об этом в пятницу сообщили в Следственном комитете России.
Возбуждено уголовное дело по статье о растрате. В следственных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ и МВД России.
- Алексей Хотин занимает в рейтинге бизнес-журнала Forbes 154-е место. По данным издания, его капитал составляет почти два миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.
- В июле 2017 года Банк "Югра", входивший в сотню крупнейших кредитных организаций России по объемам активов, лишился лицензии. Перед этим Центробанк ввёл в нем внешнее управление. В банке это решение назвали незаконным. Отменить его потребовало как руководство кредитной организации, так и Генеральная прокуратура России, в которой заявили, что банк не нарушал свои обязательства.
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