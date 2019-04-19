Задержан главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин

Российский предприниматель, главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках расследования дела о хищении 7,5 миллиардов рублей. Об этом в пятницу сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статье о растрате. В следственных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ и МВД России.

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