Команде "Новое величие" отказали в участии в игре "Что? Где? Когда?"

Организаторы студенческого чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" отказали в участии команде из Московского государственного университета (МГУ) и Высшей школы экономики (ВШЭ) из-за названия "Новое величие". Об этом "МБХ медиа" сообщил участник команды Дмитрий Петелин. По его словам, организаторы отказались регистрировать участие команды, пока не будет изменено её название.

В письме капитану команды, копия которого есть у "МБХ медиа", организаторы объясняют свое решение тем, что спонсоры игры – государственные учреждения, а у чиновников "может быть несколько иное чувство юмора".

После обращения команды в комиссию по этике Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" ситуация не изменилась. Глава комиссии Александр Друзь пояснил, что название команды вызывает прямые ассоциации с, как он выразился, "насквозь политизированным делом "Нового величия", потому действия оргкомитета чемпионата вполне согласуются с декларацией "Что? Где? Когда? — вне политики".

Команда не намерена менять название на другое. По словам Дмитрия Петелина, это не было политическим высказыванием. Они выбрали такое название из-за звучности.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​