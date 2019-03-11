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Мосгорсуд продлил до июня арест обвиняемых по делу "Нового величия"

Анна Павликова, обвиняемая по делу "Нового величия" (Архивное фото)

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Московский городской суд продлил до 13 июня срок ареста обвиняемым по делу организации "Новое величие". Об этом сообщает "Новая газета".

Под стражей в следственном изоляторе остаются Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков. Домашний арест продлён Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову. Арест Павлу Ребровскому не был продлён. Он находится в Центре имени Сербского на психиатрической экспертизе.

Защита обвиняемых считает, что нет причин для продления ареста, поскольку расследование и следственные действия уже закончены.

Ранее суд в Московской области приговорил обвиняемого по делу организации "Новое величие" Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Его признали виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества. Дело рассматривалось в особом порядке без изучения доказательств, так как Рустамов признал себя виновным и заключил досудебное соглашение.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, ещё шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трёх мужчин, один из которых был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ.

Согласно материалам дела, человек под псевдонимом "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.

В постановлении о возбуждении дела есть ссылка на результаты лингвистической экспертизы, которая проводилась в марте 2018 года. Тогда в программе якобы нашли "признаки пропаганды идеологии насилия". Защита обвиняемых настаивает, что адвокатов с результатами этой экспертизы так и не ознакомили.

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