Мосгорсуд продлил до июня арест обвиняемых по делу "Нового величия"

Московский городской суд продлил до 13 июня срок ареста обвиняемым по делу организации "Новое величие". Об этом сообщает "Новая газета".

Под стражей в следственном изоляторе остаются Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков. Домашний арест продлён Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову. Арест Павлу Ребровскому не был продлён. Он находится в Центре имени Сербского на психиатрической экспертизе.

Защита обвиняемых считает, что нет причин для продления ареста, поскольку расследование и следственные действия уже закончены.

Ранее суд в Московской области приговорил обвиняемого по делу организации "Новое величие" Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Его признали виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества. Дело рассматривалось в особом порядке без изучения доказательств, так как Рустамов признал себя виновным и заключил досудебное соглашение.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, ещё шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трёх мужчин, один из которых был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ.

Согласно материалам дела, человек под псевдонимом "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.

В постановлении о возбуждении дела есть ссылка на результаты лингвистической экспертизы, которая проводилась в марте 2018 года. Тогда в программе якобы нашли "признаки пропаганды идеологии насилия". Защита обвиняемых настаивает, что адвокатов с результатами этой экспертизы так и не ознакомили.