Дружба и недружба. Владимир Бекиш – о далёких союзниках

Конечно, всё, что изложено ниже, вполне может оказаться простыми совпадениями. А не законом природы и общества. Или (упаси Господь!) волей Высших сил. Но даже если всё оно – то, что ниже изложено, – совпадение… Не хотелось бы их, таких совпадений, в дальнейшей жизни.

Я, собственно, снова о друзьях и союзниках России. Причём не о тех союзниках, которые рядом, через границу. Я о тех, кто на дальних рубежах, где России и россиян никогда по сути не было, но вот – надо… Потому что – стратегические интересы, присутствие, "многополярный мир". Да и лишнюю занозу дяде Сэму загнать не помешает... В этой связи интересно понаблюдать за тем, что происходит в Венесуэле, Ливии, Судане, в Демократической Республике Конго.

Все эти страны объединяет то обстоятельство, что они являются предметом пристального интереса России. Желание России быть там, быть с ними. Дружить. Помогать. Невзирая на то, что находятся они все черт знает где. Во-вторых, эти страны объединяет то, что они все обладают богатейшими запасами полезных ископаемых. В-третьих, их все объединяет потрясающая – на фоне богатейших природных запасов – нищета населения. В-четвертых, все эти страны в свое время решительно освободились от колониализма, империализма, стали гордыми и независимыми от США и прогнившего Запада, и им тут же на помощь пришли и Советский Союз, и Россия, после благополучной кончины СССР. В-пятых, несмотря на десятилетия успешной дружбы и сотрудничества с Россией (СССР) и на огромные природные богатства, ставшие достоянием народа, экономики этих стран не вошли ни в какие передовые рейтинги, а народы этих стран так и не стали купаться в благах цивилизации.

Это сочетание перечисленных обстоятельств очень меня озадачивает. А в последние дни еще и забавляет. А забавлять стало после выступления премьер-министра Российской Федерации Д. А. Медведева в Государственной думе. Оказывается, в России 19 миллионов человек за чертой или у черты бедности. А некоторые вообще "…просто выживают". Это при том, что Россия вот уже два десятилетия, усилиями президента-патриота, вышедшего из недр народного КГБ, решительно освободилась от тлетворного влияния Запада. При том, что сам Д. А. Медведев уже который год решительно возглавляет исполнительную власть в стране. И даже побыл президентом. При том, что и эта страна обладает огромными, несметными природными богатствами, которые принадлежат народу. Но: "…некоторые просто выживают".

Интересно, это Россия методично ищет по миру страны, которые по большинству критериев выглядят и живут как мы, с тем чтобы этих несчастных взять в союзники и с ними идти по жизни? Или ищет она совсем других кандидатов в друзья, но соглашаются дружить с Россией только те, где рулят лихие ребята, которые, прежде всего, плюют на Америку и Запад? А потом уже плюют на собственный народ и прочую ерунду типа законов, соблюдения обязательств и договоренностей, а заодно и на здравый смысл?

Такие, как Николас Мадуро в Венесуэле, который довел экономику страны до полного коллапса, обнулил парламент, потому что парламент контролирует оппозиция, и объявил парламентом им же самим созданную Конституционную ассамблею. Который держится у власти последние пару месяцев только потому, что Россия перепродает с подменой сертификатов происхождения венесуэльскую нефть, чтобы дать режиму Мадуро денег в условиях международных санкций. Ещё Мадуро распродает по дешевке золотой запас страны, опять же при непосредственном участии России.

Или такие, как фельдмаршал Халифа Хафтар, который в свое время предал короля Ливии, поддержав военный переворот полковника Каддафи. А спустя десятилетия предал Каддафи и сбежал в США. А когда в Ливии начался новый хаос, он вернулся в Бенгази, где расположены главные ливийские нефтяные месторождения. И сдружился с Россией, наобещал русским несметные привилегии на Средиземноморском побережье, и нефтяные концессии пообещал, и немедленно получил и деньги, и советников, и оружие, и лечение своих раненых бойцов в Москве.

Похоже, самые большие запасы кобальта и урана в мире – не фунт изюма, тут можно и подружить

Или такой товарищ, как бывший президент Судана генерал Омар аль-Башир, который совершил в середине 80-х военный переворот и расколол страну гражданской войной. Его страна, обладая запасами нефти, золота, огромным сельскохозяйственным потенциалом, жила в нищете, при этом закупала российское оружие и дружила с Москвой. А Россия, вопреки всем международным санкциям, работает в Судане, вопреки международному уголовному ордеру на арест Башира, принимала его в Сочи. И в Судане появилась одна загадочная российская ЧВК, и компании одного загадочного российского бизнесмена получили в Судане концессии на разведку и добычу полезных ископаемых.

Или вот ребята из Демократической Республики Конго, которой последние 20 лет руководил Лоран Кабила. Президентом он стал после того, как в середине 70-х объявил себя марксистом, создал самопровозглашенную республику в одной из провинций страны, "намыл" огромных денег на контрабанде золота и платины, а потом пошел войной на тогдашнее правительство в Киншасе и захватил власть. После чего все оружие в армии ДРК стало советским… А в стране установились нищета и бандитизм, международные санкции и лихорадка Эбола. В этой ДРК – самые большие запасы кобальта в мире, одни из самых больших запасов урана в мире, запасы золота и алмазов тоже будь здоров… И вот когда в конце 2018 года после многолетнего международного и внутреннего давления Кабила объявил об уходе и проведении выборов президента, в ДРК появились представители одного загадочного российского бизнесмена. И было понятно, что Россия и "российский бизнес" поддержат на предстоящих выборах кандидата, которого выдвинул сам Кабила, его министра внутренних дел…

Когда в Венесуэле началась буча и оппозиция попыталась отстранить Мадуро от власти, Россия решительно выступила "против вмешательства в дела независимого государства" и попыток "незаконной смены власти". Помогает Мадуро и сейчас, изо всех сил. А когда в Судане неделю назад, на фоне массовых народных протестов против нищеты, голода и объявленного президентом Баширом чрезвычайного положения, армия совершила военный переворот и генералы свергли и арестовали "законно избранного президента", Россия – что? Правильно, выступила с официальным и решительным заявлением о том, что поддерживает выбор Судана и признает Военный комитет управления. То есть плюет на "законно избранного президента Республики". Две недели назад руководитель Ливийской народной армии фельдмаршал Хафтар, вопреки всем соглашениям о перемирии начал наступление на Триполи с целью свергнуть международно признанное правительство и захватить власть в стране, Россия тоже сделала официальное заявление – о том, что она "против кровопролития". То есть надо понимать так: пускай фельдмаршал наступает и захватывает, лишь бы "не было кровопролития".

И напоследок – о Конго. В декабре прошлого года вместо ушедшего диктатора Кабилы новым президентом стал не политик, не бизнесмен, а просто сын известного в прошлом оппозиционера Феликс Чисекеди. Человек с нулевым политическим и государственным опытом, проживший последние два десятка лет даже не в ДРК, а в Бельгии. История с его избранием – отдельная статья, потому что и набрал, он, как говорят, всего-то 38% голосов в единственном туре выборов. Но Чисекеди победил кандидата-ставленника Кабилы, на которого ориентировалась Россия. Ставленник проиграл. И что? Правильно. Россия изо всех сил начала посылать сигналы президенту, против избрания которого выступала. И уже в марте было стремительно реанимировано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и ДРК, которое было подписано 20 лет назад, но не работало. Конголезские студенты приглашены учиться в России, в ДРК будет открыт культурный центр "Луганской народной республики" (!!!), Конго обещано увеличение поставок продовольствия из России и помощь в борьбе с лихорадкой Эбола.

В общем, вдруг стало выясняться, что между народами наших стран много общего. Все-таки у нас 19 миллионов за чертой бедности. А ДРК по уровню жизни занимает 186-е место. Похоже, самые большие запасы кобальта и урана в мире – не фунт изюма, тут можно и подружить. Только бы не с таким же результатом, как оно обычно у России получается. Сразу после дружественных деклараций и шагов со стороны России президент Чисекеди совершил визит в Вашингтон, где был хорошо принят и тут же пригласил в ДРК американские компании. С инвестициями в добывающую отрасль. Что ему и было гарантировано США.

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

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