Правительство окажет поддержку группе ГАЗ Дерипаски

Правительство России будет оказывать необходимую поддержку "в пределах разумного" группе компаний ГАЗ российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя правительства Дмирий Козак. При этом он уточнил, что запрошенная сумма в 29,5 миллиардов рублей "не является основанием для её удовлетворения".

По словам Козака, правительство не принимает решений без расчётов. При этом он признал, что ГАЗ испытывает трудности, а поставщики поставляют комплектующие только по предоплате, несмотря на то, что санкции в отношении предприятия ещё не вступили в силу.

Накануне издание "Коммерсантъ" сообщило, что группа ГАЗ попросила у правительства почти тридцать миллиардов рублей финансовой помощи. В письме говорилось, что предприятию грозит дефолт после введения в отношении него американских санкций. Господдержка нужна для выплаты недавно взятых кредитов на сумму двадцать миллиардов рублей, добавили в компании Дерипаски.

Представитель ГАЗ позднее заявил журналистам, что о прямой финансовой поддержке заводу речь не идёт, а основные средства предлагается направить на поддержку государственных потребителей продукции предприятия, а также на субсидирование кредитов.