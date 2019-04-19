В Париже две тысячи активистов провели акцию в защиту климата

В парижском пригороде Ла-Дефанс активисты провели крупную акцию у штаб-квартир нефтяной компании Total и банка Société Générale, а также заблокировали здание Министерства экологии. Активисты пытались привлечь внимание властей к проблеме климатических изменений, сообщили французские СМИ.

В акции участвовали, по оценке организаторов, около двух тысяч человек. Месяцем ранее французские активисты уже проводили подобную акцию на том же месте.

Участники протеста заявили, что митинг связан с начавшейся на днях акцией в Лондоне. Британская организация Extinction Rebellion ("Бунт вымирания") блокирует дороги и препятствует работе общественного транспорта. Мэр Лондона Садик Хан признал, что демонстранты осложняют работу городской полиции. Дело в том, что активисты сами добиваются как можно большего числа задержаний.

С прошлого году в разных страных мира участились протесты против изменений климата. В некоторых из них участвуют школьники во главе с 16-летней активисткой из Швеции Гретой Тунберг, которая завоевала массовую популярность в социальных сетях.