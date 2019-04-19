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Демократы запросили у Минюста полный текст доклада Мюллера

Джерролд Надлер

Председатель Юридического комитета Палаты представителей демократ Джерролд Надлер подал в Министерство юстиции США судебный запрос на предоставление полного, без купюр, отчета спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщило агентство Reuters.

В публикации говорится, что в отчете содержатся подробные сведения об усилиях Трампа по срыву расследования Мюллера. Были скрыты подробности, связанные с методами сбора разведывательной информации, а несколько бывших помощников Трампа были обвинены офисом Мюллера или осуждены за различные преступления.

Генеральный прокурор США Уильям Барр обязан в срок до 1 мая предоставить Конгрессу затребованные документы.

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