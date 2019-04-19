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Суд арестовал директора Большого театра кукол в Петербурге

Александр Калинин

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Суд в Санкт-Петербурге арестовал директора городского Большого театра кукол Александра Калинина. Об этом сообщает агентство “Росбалт” со ссылкой на объединенную пресс-служба судов города. Калинина обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, директор театра заключил договор с частной компанией на изготовление костюмов и декораций для детского спектакля стоимостью 2,2 миллиона рублей и забрал себе 1,2 миллиона рублей в виде взятки за услугу. Он свою вину отрицает и просил отправить его под домашний арест.

Суд арестовал так же директора компании, изготовлявшей костюм — Ольгу Силаеву. Её обвиняют в даче взятки. Она была отправлена под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

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