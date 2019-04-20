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Белорусский МИД назвал российского посла разрушителем отношений с Москвой

Михаил Бабич

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Пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз заявил, что российский посол в стране Михаил Бабич разрушает отношения между двумя странами. Об этом он заявил изданию Tut.by.

По словам чиновника, отношения между двумя государствами в течение долгого времени пытались разрушить "внешние силы", но у них это не получалось, однако теперь это "успешно и эффективно" удаётся российскому дипломатическому представителю.

Таким образом в министерстве отреагировали на заявления Бабича о безосновательности слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о снижении стоимости строительства Белорусской АЭС в Гродненской области и соответствующем снижении электричества, получаемого электростанцией.

В пятницу Лукашенко заявил белорусским журналистам, что стоимость строительства АЭС снизилась с 10 до 7 миллиардов долларов. Он сослался на слова оппозиционного депутата, которая в свою очередь цитировала Бабича. Бабич заявил, что ничего такого не говорил, — сообщает "Интерфакс".

Бывший глава правительства Чечни и депутат Госдумы Михаил Бабич был назначен послом в Белоруссию в августе 2018 года. После вступления в должность он несколько раз критиковался белорусскими чиновниками и политиками. МИД Белоруссии уже обвинял его в менторском тоне общения и неуважении к белорусскому государству.

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