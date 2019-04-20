Штраф для атеиста. ФСБ уличает в непочтении к православию

Жителя Северодвинска Анатолия Казиханова обвинили в осквернении предметов религиозного почитания за размещение в социальной сети "ВКонтакте" мемов из паблика "Атеист". Мировой суд вынес обвинительный вердикт в конце февраля, а 17 апреля Северодвинский городской суд Архангельской области оставил без изменения решение мирового суда. Пенсионер собирается обжаловать приговор во всех инстанциях, в том числе в ЕСПЧ.

По версии следствия, 63-летний пенсионер в 2016–2018 годах опубликовал на своей личной странице примерно 30 мемов, оскорбляющих "знаки мировоззренческой символики". В материалах дела написано, что, согласно заключению эксперта, Казиханов размещал негативные и порочащие сведения о патриархе Кирилле и РПЦ. Активиста обвинили в пренебрежительном отношении к Библии и церковным обрядам. В документах есть подробное описание картинок и текстов со страницы Казиханова: "фотография листа бумаги с текстом: "Список необходимых вещей для нужд прихода. Наименование: холодильник, офисный стол, сейф, аппарат для проверки денег, стулья, микроволновая печь, шкаф-прихожая. И надпись "Самая необходимая вещь для нужд церкви". Другой мем содержит фразу "Надеемся, в этот раз не забыли взять у РПЦ квитанцию, чтобы в случае чего, было с кого спросить". Ниже – фотография священнослужителя и надпись "Над космодроме Восточный перед третьим пуском прошел молебен".

На еще одной картинке изображена женщина, горящая на костре. Иллюстрацию сопровождает надпись "Вся история церкви смесь заблуждения и насилия. Иоганн Гете. Только в 1992 году церковь официально признала, что Земля крутится вокруг Солнца". Четвертый мем представляет собой фотографию патриарха и текст "Если бы патриарх служил богу, ему не нужна была бы охрана". На большей части мемов изображен патриарх Кирилл.​

Судья признал Казиханова виновным в нарушении части 2 статьи 5.26 КоАП РФ ("Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение") и назначила ему штраф в размере 15 тысяч руб.

Текст "Слава богу, я атеист" разве оскорбляет чувства верующих и оскверняет религиозные предметы?!

​– В начале этого года мне позвонил участковый и потребовал, не объясняя причин, чтобы я зашел к нему, – рассказывает Анатолий Казиханов. – Я ответил, что приду только по повестке. Вместо этого участковый прислал за мной двоих оперативников в гражданке. Они подошли ко мне на улице и потребовали проехать с ними. Полицейские, перед тем как меня увезти, осмотрели мою машину. Зачем-то попросили вытащить из автомобиля пустую коробку из-под принтера. Я позвонил координатору партии ПАРНАС в Архангельской области, и он мне посоветовал ничего не подписывать. Во время беседы с участковым я включил диктофон на телефоне. Участковый показал 60 страниц дела. Он собирался мне зачитать их все вслух. Но читал участковый плохо, без выражения, поэтому я забрал у него документы и прочитал их сам. Почти все 60 страниц это скриншоты моего аккаунта в социальной сети с мемами и подписями под ними. Я сказал участковому: "Вот ты тут сидишь и какой-то ерундой занимаешься вместо того, чтобы ловить настоящих преступников. Текст "Слава богу, я атеист" разве оскорбляет чувства верующих и оскверняет религиозные предметы?! Участковый в ответ лишь руками разводил и плечами пожимал. Он вел себя очень вежливо и тихо. Лишь сообщил, что за нарушение, в котором меня подозревали, предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. А у меня пенсия 19 тысяч рублей.

– Кто на вас написал жалобу? Кто почувствовал себя оскорбленным?

– Сотрудник регионального отделения УФСБ почувствовал, что на моей странице во "ВКонтакте" происходит осквернение предметов религиозного почитания. Все эти картинки опубликованы в открытом доступе в разных пабликах. Никаких призывов к насилию, упаси бог, или нецензурной лексики в адрес представителей РПЦ и верующих там не было. Лишь юмор, ирония и сарказм. Я же не виноват, что у них такая смешная религия. Я не скрываю, что убежденный атеист. Я давно возмущаюсь тем, как дурачат людей. Религиозным народом управлять легче, это еще Вольтер говорил. Чем население умнее и независимее, тем сложнее авторитарному правителю им манипулировать.

Я же не виноват, что у них такая смешная религия

​– Какими доказательствами вашей вины располагало следствие?

– Никаких прямых доказательств того, что мемы разместил именно я, у следствия не было. Картинки в моем аккаунте мог опубликовать кто угодно. После решения суда первой инстанции мы подали жалобу в городской суд, заказали независимую экспертизу в Барнауле. Но на решение городского суда выводы новой лингвистической экспертизы не повлияли.

​– Почему вы не пошли на судебное заседание по вашему делу?

– Я даже сочинил речь в свою защиту. Если бы меня обвинили в оскорблении чувств верующих, я бы поговорил с этим оскорбленным верующим. Спросил бы его, платит ли он церковную десятину и может ли двигать горы. Сказал бы ему, что я тоже верю, например, в макаронного монстра. Мог бы получиться забавный диалог. Но сотрудник ФСБ, который нашел картинки на моей странице, в суд не пришел. Мы с юристом решили, что не надо мне присутствовать на суде. Я руководствуюсь логикой и здравым смыслом, а суд совсем другими мотивами.

Я руководствуюсь логикой и здравым смыслом, а суд совсем другими мотивами

​– Как вы думаете, почему именно вы стали фигурантом этого дела?

– Я с июля прошлого года участвую в антимусорных протестах, которые проходят в Архангельской области. Мы боремся против свалок и строительства мусорного полигона в поселках Рикасиха и Шиес. И, по моим наблюдениям, все больше людей присоединяются к движению против ввоза отходов на территорию Архангельской области. Сначала мусорные протесты были аполитичными. Но постепенно до людей доходит, что бороться только против мусора, потакая власти, невозможно. Год назад многие активисты писали многочисленные обращения к Путину. Они ждали, когда у Путина откроются глаза и он запретит свалку. Сейчас до большинства дошло, что Путину на нас наплевать.

– Почему ФСБ обратила внимания именно на вас?

– Я засветился на фотографиях с наших акций. Кроме того, я общаюсь с экоактивистом и координатором штаба Навального в Архангельске Александром Песковым. Его в прошлом году отчислили из вуза после письма из Центра "Э".

– Как сторонники антимусорного движения в вашем регионе относятся к тому, что вас обвинили в осквернении предметов религиозного почитания?

Власть, которая использует религию для борьбы с инакомыслящими, никакой симпатии у верующих не вызывает

– Все мои соратники, независимо от политических и религиозных взглядов, меня поддержали. Верующие среди нас тоже есть. Я думал, когда участники антимусорного движения узнают, что меня судят за кощунство, то половина из них перестанет со мной общаться. Ничего подобного не произошло! Они все, даже самые убежденные верующие, встали на мою сторону. Моя знакомая из антимусорного движения, очень религиозная женщина, сказала, что полный идиотизм – судить человека за картинки. Некоторые сторонники, узнав о моем деле, убрали похожие мемы со своих страниц во "ВКонтакте". Несколько человек мне сказали, что они и раньше РПЦ сильно не сочувствовали, а теперь даже на Пасху в храм не пойдут. Перед заседанием суда, на которое я не пошел, ко мне подошла незнакомая старушка (она не участвует в антимусорных протестах). Эта пожилая женщина пришла на заседание по моему делу, так как ее возмущает, что власть приватизировала право защитника бога, а он, по сведениям старушки, поругаем не бывает. Я понял, что власть, которая используют религию для борьбы с инакомыслящими, никакой симпатии у верующих не вызывает.

– Вам предлагали на суде покаяться, принести извинения?

– Не просили, и я бы не стал. Я буду и впредь придерживаться атеистических убеждений.

Юрист Алексей Куроптев, представлявший интересы Казиханова в суде, дал комментарий Радио Свобода:

– Обвинение не смогло доказать вину Казиханова. В ходе следственных действий правоохранительными органами не было установлено, кто и с каких устройств имел доступ к странице пенсионера. Недостаточно выявить, что когда-то страница во "ВКонтакте", на которой появились мемы, была зарегистрирована на номер телефона моего клиента, чтобы вынести обвинительное решение по этому делу. Я считаю, что нельзя негативный или ироничный комментарий расценивать как осквернение предметов. Понятие "осквернение" используется в действующем Уголовном кодексе при описании объективной стороны вандализма. А в деле активиста не идет и речи о нанесении вреда эстетическим качествам реальных вещей. Кроме того, у Казиханова всего 100 френдов во "ВКонтакте" и каждую из картинок посмотрели 10–15 человек. Совершенно непонятно, какой общественный вред мог нанести активист шутками на религиозную тему.