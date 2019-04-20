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Жена Дмитрия Быкова сообщила о положительной динамике в его состоянии

Дмитрий Быков

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В состоянии писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного на этой неделе, наблюдается положительная динамика. Об этом в субботу во второй половине дня написала у себя в Фейсбуке его супруга Ирина Лукьянова.

Ранее о положительных изменениях в состоянии Быкова рассказал председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Он уточнил, что пообщался с врачами института имени Бурденко, где сейчас находится писатель.

Быков прилетел в Уфу во вторник, чтобы прочитать лекцию. Ему стало плохо уже в самолёте, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее Быкова перевезли в Москву по решению Минздрава России, лечащих врачей и родственников. Сообщалось, что писатель находится в медикаментозной коме.

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