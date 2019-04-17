Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Российский писатель и поэт Дмитрий Быков госпитализирован во вторник вечером в Уфе, сообщает издание "Комсомольская правда". По данным газеты, врачи подозревают у него инсульт.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил агентству "Интерфакс", что госпитализация Быкова связана с хроническим заболеванием и его состояние – стабильное.

Быков прилетел в Уфу во вторник, чтобы прочитать лекцию в рамках лектория "Прямая речь". Публичные мероприятия с его участием в апреле перенесены на неопределённый срок.

Дмитрий Быков – один из самых известных современных российских писателей, биографов и публицистов. Он много лет сотрудничает с ведущими российскими изданиями и постоянный гость эфиров Радио Свобода. ​