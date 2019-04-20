В Египте начался референдум о сроке полномочий президента

В Египте в субботу начался трёхдневный референдум по конституционным поправкам о сроке правления президента и роли вооружнных сил в государственных делах. Волеизъявление избирателей может привести к продлению мандата нынешнего президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси до 2030 года и усилению влияния генералов на политическую жизнь.



Сторонники ас-Сиси заявляют, что продление полномочий президента необходимо для завершения им крупных экономических реформ. Критики же считают, что речь идёт о концентрации большей власти в руках ас-Сиси и возвращении Египта к авторитарной модели развития.



Предложенные поправки, по всей вероятности, пройдут, однако, по оценкам западных агентств, степень участия избирателей референдуме станет для президента тестом на популярность. В 2016 году ас-Сиси начал осуществление мер строгой экономии, и это могло повлиять на избирателей.

Ас-Сиси возглавил Египет в 2013 году. В 2018 году он был переизбран, набрав, по официальным данным, 97 процентов голосов избирателей при явке в 41 процент.