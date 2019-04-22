С русскими деньгами. В Белграде подходит к концу православная стройка века

Храм Святого Саввы в Белграде, задуманный в XIX веке как символ сопротивления османам, превратился в знаковый объект нового сербского национализма, опирающегося на православные связи с Москвой и российскую поддержку Сербии в ее мучительных попытках "не отдать Косово". Ожидается, что в этом году белградская стройка века наконец победно завершится.

Самый большой православный храм на Балканах, собор Святого Саввы, посвященный памяти средневекового мученика и первого архиепископа Сербской православной церкви, строят уже почти столетие. В последние годы эта стройка на столичном холме Врачар, на легендарном месте сожжения мощей святого Саввы османами в конце XVI века, проводится и за счёт значительных российских пожертвований.

В конце марта 2019 года компания "Газпромнефть" и Сербская православная церковь подписали соглашение о финансировании работ по оформлении алтарной части собора. Стоимость контракта - 6 миллионов евро. "Газпром" во второй раз за три года предоставляет значительную сумму на постройку православного храма: в 2016 году российская компания пожертвовала около 4 миллионов евро на работы над центральным элементом купола - мозаичным панно "Вознесение Христово". Вслед за русскими деньгами пришли и российские художники: панно совместно изготавливали около 70 художников из России и Сербии. Руководителем работ по художественному убранству храма стал академик Российской академии художеств Николай Мухин, руководивший в 1990-е годы росписью самого большого православного храма России, собора Христа Спасителя в Москве.

Соглашение между “Газпромом” и Сербской православной церковью было подписано 23 марта, за день до двадцатой годовщины начала вооруженной операции НАТО против Югославии. "Благодаря двум президентам, Александру Вучичу и Владимиру Путину, мы становимся свидетелями исторического процесса завершения работ в храме Святого Саввы”, – ​сказал при подписании соглашения секретарь президента Сербии Никола Селакович.

При этом присутствовали сербский министр, отвечающий за инновации и технологическое развитие, Ненад Попович, который подписал в январе этого года договор с “Росатомом” о сотрудничестве в области мирного атома, и популярный в России актер Милош Бикович, снявшийся в фильме “Балканский рубеж”, героизирующем участие российских десантников в косовском конфликте. Среди московских гостей, присутствовавших на подписании соглашения, был замечен советник председателя Государственной думы по международным гуманитарным вопросам Евгений Примаков-младший, внук бывшего премьер-министр России, отменившего в день начала бомбардировок НАТО Югославии государственный визит в США - Примаков-старший тогда в знак протеста развернул над Атлантическим океаном правительственный самолет.

"Соглашение между Сербской православной церковью и "Газпромом" –историческое событие, венчающее наше совместное историческое прошлое”, – сказал патриарх Сербский Ириней при подписании документа и добавил, что основы этого соглашения были заложены во время визита Владимира Путина в Сербию 17 января 2019 года. Во время этой поездки на Врачарской площади перед храмом состоялся праздничный митинг в честь президента России. Организатор праздника, малоизвестная организация "Центр по развитию Белграда", возникшая незадолго до визита Путина и исчезнувшая сразу после этой поездки, тогда заявляла, что к гражданам с трибуны обратятся президенты двух стран. Этого, впрочем, не случилось: программой визита речи у храма не были предусмотрены.

Путин в день визита вместе со своим сербским коллегой Вучичем посетил белградский храм, чтобы ознакомиться с ходом строительства и полюбоваться свежими церковными росписями. Одной из многочисленных видеокамер на короткий миг удалось снять президента Сербии, вполголоса попросившего патриарха уговорить Путина, чтобы тот "обратился к народу хотя бы с парой слов". В итоге сербским сторонникам Путина, большую часть которых привезли на автобусах из провинциальных городов (за пару литров молока, суточные и под угрозами увольнения с работы в случае отказа) всё же удалось услышать российского президента. Он подошел к микрофону и попытался на сербском языке сказать: “Спасибо за дружбу”.

Истории постройки двух важнейших православных храмов в Москве и Белграде на расстоянии в две тысячи километров, похожи друг на друга. Оба воздвигнуты в честь победы над захватчиками - над Французской и Османской империями, оба считаются важнейшими символами православия. Указ о создании собора “во имя Христа Спасителя” подписан Александром I вскоре после победы над наполеоновскими войсками. Храм был воздвигнут "в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное поминовение о погибших". Собор был освящён в 1883-м и взорван в 1931-м по приказу Иосифа Сталина. Новый храм на месте старого, на Волхонке, не без трудностей с финансированием, был воссоздан в 90-е годы прошлого века. Этот собор, высотой в 103 метра и площадью в 8 тысяч квадратных метров - самый большой в православной мире.

Святой Савва – младший сын царя Стефана Немани, основоположника рода Неманичей, положившего в XII веке, как считается, начало сербской государственности. Святой Савва, сыгравший важную роль в просвещении сербского народа, памятен ещё и из-за своей политической деятельности: благодаря его дипломатическим усилиям, сербская православная церковь в XIII веке получила автокефалию.​

Собор Святого Саввы, с аллюзией на константинопольский храм Святой Софии, спроектировали в конце XIX века, когда Сербия уже была независимой от Османской империи, однако дело подвигалось медленно. Строительство развернулось только в монархической Югославии, в 1935 году, затем было остановлено из-за начала Второй мировой войны, прекращено коммунистами Иосипа Броз Тито и возобновлено в середине 1980-х. Высотой в 79 метров, этот собор площадтью 7.600 квадратных метров является самым большим православным храмом на Балканах. Интересно, что первоначальные чертежи белградского храма утверждали в императорском Петербурге, и не без политических тонкостей: оба собора, белградский и московский, способны вмеситьпримерно по 10 тысяч прихожан, но сербский православный крест выше русского не поднимется.

В 1990-е года, в вихре сопровождавших развал Югославии вооружённых конфликтов, на строительной площадке перед храмом Святого Саввы начали проводить церковные службы. Напротив собора расположена Государственная клиническая больница, пациенты которой могли наблюдать за молебнами. "В 1992-м стояла очень жаркая, душная весна. На крышу больницы днём и ночью прилетали вертолёты с ранеными из Хорватии и Боснии, – рассказала Радио Свобода белграчанка Славица Ранчич, - Я тогда тоже лечилась в клинике; почти каждый день было видно людей, собравшихся на площадке. Молитв не было слышно, это мне казалось: эти службы - единственное, что помогало нам чувствовал себя спокойнее".



По данным расследования Международного трибунала по бывшей Югославии, после вооружённых конфликтов в Косово 1998-99 года, около 80 православных церквей и монастырей (из совокупно 210), были частично или полностью разрушены в период с июня по октябрь 1999 года, после окончания боевых действии (они продолжались с марта по июнь). В одном из интервью в 2000 году, архитектор Храма Бранко Пешич заявил: "Давайте одержим самую большую нашу победу! Давайте выполним обещание, данное сербским народом себе самому. Давайте построим наконец церковь на том месте, где 400 лет назад по приказу Синана-паши сожгли мощи святого, желая уничтожить святыню сербского народа. Этот храм - доказательство того, что нас никто не может победить. А если мы его не построим, это будет означать победу Синана-паши, наших старых и новых врагов”. Однако, средств на сооружение храма у Сербии хронически не хватало. В 2000 году, после свержения режима Милошевича, новые власти призвали государственных и частных инвесторов профинансировать проект. Благодаря пожертвованиям предпринимателей и граждан, дополнительном мотивированными новым трёхдневный конфликтом вспыхнувшим в Косово в 2004 году, в результате которого частично было разрушено 35 православных церквей и монастырей, к концу года удалось закончить строительство здания храма.

В 2004 году австрийская компания "Гроссмайер" поставила на белградскую строительную площадку 49 церковных колоколов. Критики оказались недовольны тем, что колокола отлиты в католической Австрии и считали, что это противоречит канонам православия. Обнаружились и акустические проблемы: когда колокола звонят, их не слышат даже те, кто стоит неподалёку от храма. Главный архитектор храма Никола Обрадович рассказал Радио Свобода что колокола в итоге удалось починить, и что теперь их слышно каждый час. Ежедневно в полдень колокола вызванивают мелодию гимна Святому Савве.

Судя по заявлениям крупнейших сербских политиков и представителей церкви, символика возведения храма в последние годы меняется - она становится всё менее национальной и всё больше внешнеполитической. "Храм станет символом братства и дружбы между Россией и Сербией", – заявляют теперь и патриарх Ириней, и президент Александр Вучич. Предшественник Вучича на посту главы государства, Томислав Николич, заявлял то же самое, принимая в 2016 году первое щедрое пожертвование от "Газпрома". В этом году Сербская православная церковь получила ещё и дотацию правительства Сербии в 10 миллионов евро. Всех этих средств, как ожидается, должно хватить на окончание белградской стройки века. "Все ещё не посчитана совокупная стоимость храма", отметил архитектор Обрадович и добавил, что это из-за частых смен государств и валют во времена Королевства Югославия и потом в девяностые, стоимость трудно определить. "Этим сейчас занимаются историки и экономисты, и я надеюсь, что у нас эти данные скоро появятся".



Ожидается, что храм Святого Саввы будет полностью сдан в эксплуатацию в этом году - через 85 лет после того, как был заложен первый камень его фундамента.