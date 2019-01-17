Дорогой гость Сербии. Путин крепит дружбу с балканским союзником

В четверг в Белград с официальным визитом прибывает президент России Владимир Путин, популярность которого в православных, патриотических и русофильских кругах Сербии сравнима с популярностью многих местных политиков. Визит хорошо подготовлен: из Москвы ожидают многочисленную делегацию, запланировано подписание различных двусторонних договоров, а также масштабные манифестации русско-сербской дружбы.

Гуляя по центру сербской столицы, любой турист обратит внимание на две характерные детали: Белград незримыми узами по-прежнему связан с югославским президентом Иосипом Брозом Тито, который посматривает на окружающих с десятков значков и кружек, которые продаются в ларьках в пешеходной зоне; по какой-то не каждому понятной причине иностранный политик Владимир Путин является для Сербии почти столь же важной личностью, как красный маршал. Если судить по сувенирам, то Путин в Сербии любим не меньше, чем Тито: в тех же ларьках продаются российские флаги и майки с ликом Путина. На некоторых надписи на сербском языке «Путин – мой президент».

По разным городским адресам - скажем, в 21-м микрорайоне Нового Белграда или на главной улице белградского района Земун - красуются граффити работы футбольных болельщиков (вроде «Сербско-русский блок», «Россия и Сербия»), содержащие объяснения в любви и дружбе на сербском и ломаном русском. Образ президента России в сербском стрит-арте опосредованно также связан с идеей о том, что отколовшееся от страны в 2008 году Косово – это часть Сербии; подразумевается, что с помощью Путина Приштина вернется в родную гавань. Впрочем, президент России не единственный дорогой сербскому сердцу русский - в последние годы в Белграде поставлены памятники Николаю II и Юрию Гагарину.

Владимир Путин приезжает в Белград после почти пятилетнего перерыва: осенью 2014 года под проливным дождем он присутствовал на редком для современной Сербии мероприятии, военном параде. Сегодняшний визит проходит в начале важного для балканских стран года: выборы в Европарламент могут по-новому высветить отношение ЕС к реформам в Сербии, соседняя с Сербией Македония с трудом выкручивается из кризиса, пытаясь открыть себе дорогу в НАТО.

Приезд Путина в кризисное для Сербии время - случайное совпадение, но оно дает власти отличный повод для организации контрмитинга

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, в центре внимания его переговоров с Путиным будет обсуждение двух экономических и геополитический вопросов – газового и косовского. Президента России сопровождает в его короткой балканской поездке представительная делегация, в составе которой - министр иностранных дел Сергей Лавров, еще три министра, глава "Роскосмоса" Дмитрия Рогозин, а также генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. В Белград приедут глава фонда "Сколково" и бывший вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, генеральный директор РЖД Олег Белозоров, ректоры нескольких крупных вузов из Москвы и Петербурга. Как ожидается, предславители двух стран подпишут больше двух десятков соглашений в области экономики, развития инфраструктуры и транспорта. Президент Вучич получит от российских гостей орден Александра Невского - "за большой личный доклад в развитие сотрудничества".

Сити-менеджер Белграда Горан Весич объявил, что в честь Путина музыкальный фонтан на одном из центральных столичных перекрестков, Славия, подсвечен цветами сербского и росийского флагов. Живущих в центре города граждан в четверг просят не выходить на балконы своих квартир и не открывать окон "в целях обеспечения безопасности президента России". Автомобильное движение на некоторых магистралях перекроют, но до последнего момента было неизвестно, по какому именно расписанию. Пользователи соцсетей в этой связи упражнялись в остроумии: просили двух президентов в четверг помочь забрать детей из школ и детских садов. График перекрытия улиц обнародовали только вечером в среду.

Кульминация торжеств намечена на вечер: в связи с приездом дорогого русского гостя в Белграде соберутся граждане из разных краёв Сербии – по предварительным расчетам, перед самым большим, хотя пока не достроенным православным храмом на Балканах, собором Святого Савы, Путина встретит толпа из 70 тысяч человек. Накануне столь важного события на площади перед собором в срочном порядке произвели ремонт плитки, на плачевное состояние которой горожане жалуются не первый год. Кажется, в четверг вечером не все соберутся на белградском холме Врачар по своей воле: многих, в том числе сотрудников предприятий и учреждений бюджетной сферы, в организованном порядке доставят из провинции на автобусах. Колонны этих друзей России сперва пройдут "почетным гражданским маршем поддержки Владимиру Путину" от улицы Князя Михаила до Врачара, а потом на площади перед огромным собором состоится митинг.

Организаторы праздника, малоизвестная организация "Центр по развитию Белграда", заявляли, что к гражданам с трибуны обратятся президенты двух стран, однако официальной программой визита речи политиков у храма не предусмотрены. Многие полагают, что за "Центром" может стоять правящая в Сербии Сербская прогрессивная партия, преемница Радикальной партии Воислава Шешеля, не вполне отказавшаяся от националистических взглядов своего прежнего лидера. В социальных сетях появились скриншоты SMS-сообщений, переписки между партийными функционерам и организаторами митинга из разных сербских городов с гражданами: от дружелюбных приглашений принять участие в митинге в обмен на пять литров молока или незначитальную сумму денег до угроз увольнения тех, кто откажется от поездки в Белград.

Важно понимать, на каком внутрниполитическом фоне проходит визит Путина: в Белграде и других городах Сербии уже шесть недель каждую субботу проходят гражданские протесты, участие в которых принимают десятки тысяч человек. Протесты начались после политически мотивированного избиения в городе Крушевац одного из лидеров сербской опозиции Бошко Обрадовича. Среди трабований участников этих митингов - прекращение политического насилия правящей партии, свобода средств массовой информации и другие горячие вопросы общественной повестки дня. Несколько дней назад в Белграде прошёл масштабный митинг в связи с годовщиной убийства в Косовске-Митровице сербского политика из Косова Оливера Ивановича - это преступление не раскрыто; созванная, казалось бы, по другому, трагическому поводу демонстрация объективно имела оппозиционный характер. По обнародованным в 2018 году данным Freedom House, Сербия – единственной балканская страна, в которой сокращается пространство демократических свобод.

Поэтому многие эксперты рассматривают манифестацию поддержки Путина как своего рода контрмитинг. "Субботние протесты – логичный ответ граждан Сербии на хаос, в котором живет страна, - считает белградский политолог Сербиянка Турайлич, - Приезд Путина в это время совершенно случайное совпадение, но оно дает власти отличный повод для организации контрмитинга. Это способ доказать "непослушным" гражданам, что поддерживающих власть, а заодно и Путина, в Сербии больше, чем выступающих против правящей партии".

По словам Турайлич, правящая партия часто свозит людей на массовые мероприятия, это в Сербии вовсе не новость: "Вучич понимает, что жители Белграда на созванный им митинг добровольно не придут; все, что он может - собрать, иногда под принуждением, малоинформированных людей из провинции". Журналист и политический аналитик Борис Варга считает, что митинг поддержки Путина, за организаторами которого стоит правящая партия, является прелюдией предвыборной кампании: после начала еженедельных протестов в Сербии заговорили о возможности досрочных выборов. "Попытка власти доказать, что и на улице она влиятельнее своих противников – лучшее свидетельство того, что демократия в Сербии находится под угрозой", - говорит Варга в интервью Радио Свобода.

По мнению эксперта, гибридная война России и Запада разворачивается и в Сербии, причем позиция Белграда в этом противостоянии определена. В октябре 2018 года во время визита в Москву Александр Вучич открыто критиковал страны Запада, которые якобы подталкивают Македонию в НАТО. "Сербия, по идее, нейтральная страна, и когда ее президент публично ясно обозначает свою пристрастную позицию, это несомненно ставит Белград на сторону России", - считает Варга. При этом он напоминает: сербские политики вполне лояльны русскому энергетическому лобби; Сербия - одна из немногих стран в Европе, которые не ввели санкции в отношении России после аннексии Крыма. Паралельно с этим, Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС.

Владимир Путин приедет и уедет, а Сербия останется наедине со своими внутренними проблемами, в обстановке резкого несогласия между правящей партией и протестно настроенными гражданам. И многим подчас кажется, что, учитывая возрастающую в стране митинговую активность, ключевые общественные проблемы, как и на Украине 2014 года, могут быть решены на улице.