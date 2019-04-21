Дмитрий Быков пришёл в сознание и дышит самостоятельно

Писатель Дмитрий Быков пришёл в сознание, сообщили врачи московского НИИ имени Бурденко Дмитрию Муратову, издателю "Новой газеты", с которой сотрудничает Быков.

Кроме того, в связи с улучшением самочувствия Быкова, медики перевели его на самостоятельное дыхание. По словам Муратова, писатель реагирует на обращение врачей и близких.

Дмитрий Быков был госпитализирован во вторник в Уфе, куда он прилетел, чтобы прочитать лекцию. Ему стало плохо ещё в самолёте.

Из-за тяжёлого состояния он был введён в искусственную кому и подключён к аппарату искусственного дыхания. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в НИИ имени Бурденко в Москве. По словам его близких, им занимаются лучшие специалисты института.

Точный диагноз Быкова до сих пор не озвучен.