ЦИК Украины: на выборах президента побеждает Владимир Зеленский

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины поcле обработки более 90 процентов бюллетеней, кандидат в президенты страны Владимир Зеленский получил 73 процента голосов. Его соперник, действующий глава государства Пётр Порошенко набрал 24,5 процентов голосов избирателей. Эти результаты совпадают с данными Национального экзитпола, которые были объявлены вчера после завершения голосования.

Зеленский показал наивысший результат поддержки граждан на выборах президента за историю независимой Украины.

Явка на выборах составила 62 процента. ЦИК обещает объявить окончательные результаты второго тура выборов президента Украины 30 апреля.

Зеленский является лидером в большинстве регионов страны. Наибольшую поддержку он получил в родной Днепропетровской области – почти 88 процентов. В Киевской области за него проголосовали около 70 процентов избирателей. Порошенко лидирует только во Львовской области, где он набрал 64 процента голосов.

Пётр Порошенко уже поздравил своего соперника по второму туру выборов президента Украины Владимира Зеленского с победой. При этом он заявил, что не уходит из политики и предложил Зеленскому свою помощь в первых шагах на новом посту.



Своей приоритетной задачей после вступления в должность Зеленский назвал освобождение всех украинских политзаключенных. В их список он включил моряков, захваченных российскими пограничниками в Черном море в ноябре.



Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой, а украинский народ с мирными и демократическими выборами. Трамп пообещал и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности страны и противодействию агрессии. Об этом в твиттере написал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

С победой на президентских выборах Владимира Зеленского также поздравили по телефону президенты Франциии Польши- Эманнуэль Макрон и Анджей Дуда. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Европейского Совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправили Зеленскому поздравления в твиттере.

Российский премьер Дмитрий Медведев, комментируя на своей странице в Фейсбуке результаты выборов президента Украины, отметил, что видит шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой. При этом имени Владимира Зеленского в своём обращении Медведев не называет. Главное пожелание "новому руководству" Украины от премьера России – здравомыслие, хотя, по словам Медведева, никаких иллюзий по этому поводу он не испытывает.



