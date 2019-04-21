Зеленский рассказал о первых шагах в отношениях с Россией

Владимир Зеленский, который, согласно данным экзитполов, побеждает во втором туре выборов президента Украины, заявил, что будет добиваться от России возвращения всех украинских политзаключённых и, как он выразился, военнопленных, в том числе моряков, захваченных российскими пограничниками в Чёрном море в ноябре прошлого года.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Зеленский сказал, что уже общался с родственниками моряков.

Отвечая на вопрос о том, как он будет строить отношения с Россией, Зеленский сказал, что будет продолжать переговоры в "нормандском формате", который, возможно, будет "перезагружен". По словам Зеленского, главная задача – добиться прекращения огня в Донбассе.

Зеленский также заявил, что в ближайшее время его команда разработает план "информационной войны" в связи с конфликтом в Донбассе, и обратился к украинским журналистам с просьбой помочь в этом.