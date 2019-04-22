В Екатеринбурге задержали активиста за акцию с "надгробием Путина"

В Екатеринбурге полиция задержала активиста "Бессрочного протеста" Михаила Клюкина за установку "надгробия" с именем президента Владимира Путина. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" .

Позже сам Клюкин опубликовал на своей странице в Фейсбуке видеозапись момента задержания. После беседы активиста отпустили из полиции, выдав повестку в суд на 23 апреля. В суд вызвали также другого участника "Бессрочного протеста" Максима Корченкина.

Накануне в Екатеринбурге активисты установили два "надгробия Путину" – одно у мэрии города, второе — возле станции метро "Площадь 1905 года". Сообщение об этом появилось в паблике "Бессрочного протеста".

Первая инсталяция в виде могилы Путина появилась в марте у здания Следственного комитета в Набережных Челнах. Её автора, активиста Карима Ямадаева арестовали на 28 суток. В апреле за подобные акции были задержаны и арестованы двое активистов из Санкт-Петербурга.